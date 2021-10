L'avellana no surt a compte: preus baixos i collites minses

Quan érem els segons productors d'Europa

Elsdel Camp de Tarragona fan balanç de la, que ja ha acabat, i que un any més és. S'han plegat, una producció d'unsobre una campanya normal. Tot i remuntar respecte l'any passat -el 2020 es va registrar la pitjor collita d'avellanes al país-,. Ho atribueixen al canvi climàtic., responsable de la fruita seca d', lamenta que els preus segueixin sota cost -només la varietat negreta supera els 2 euros el quilo d'avellana amb closca. "Així no ens podem guanyar la vida", diu. A Catalunya hi ha-9.000 a Tarragona i 1.000 a Girona- i en un any normal es produeixen entre 10.000 i 12.000 tones."Dels darrers quatre anys, en portem tres de dolents i un de normal, el 2019; el sector està fotut", lamenta Español. De fet, a la reunió bilateral anual entre lasobre l'avellana, el passat 30 de setembre, es va constatar la davallada generalitzada de les collites als països mediterranis.L'altre factor que fa minvar any rere any la producció d'avellanes a Catalunya és el seu baix preu. Tot i haver-hii de qualitat excel·lent,, excepte la negreta, l'única que arriba a preu de cost. "Van pujar 5 cèntims la negreta, però van baixar les altres varietats a sota preu de cost", afirma Español.El portaveu sindical ho titlla de problema "endèmic". "A tot arreu els preus pugen, com a, però aquí no; calen uns preus per poder cobrir despeses i guanyar-nos una mica la vida, si no el sector no podrà tirar endavant", avisa.Alsa l'estat espanyol hi havia, la majoria a, on actualment només en queden 9.000. "Érem els segons productors a Europa, per darrere d'Itàlia -principal país productor-, i; ara estem relegats a la 7a o 8a posició, per darrere de Grècia, Polònia i Romania", retreu Espanyol."I després tothom s'omple la boca amb el quilòmetre zero i el comerç de proximitat", lamenta. Des d'Unió de Pagesos, però, hi ha el convenciment que l'avellana té futur i que bona prova n'és França, on s'aposta per la plantació d'avellaners joves. Des del sindicat es fa una crida a consumir l'avellana del país per poder subsistir de cara als pròxims anys.

