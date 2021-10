​L'ICS investiga el diagnòstic homòfob de la jugadora d'hoquei Teresa Bernadas

L'(ICS) ha posat en marxa un procés intern d'informació després que l’exportera del Voltregà Teresa Bernadas denunciés un diagnòstic homòfob . Tal com denunciava a les xarxes, al document hi constava com a diagnòstic: "conducta homosexual d'alt risc". Bernadas ha interposat una denúncia administrativa mitjançant elLa consulta es va fer a l'(Atenció a la salut sexual i reproductiva) del). Tal com remarca l'ICS, "s'està estudiant l’aplicació mèdica dels estàndards internacionals del sistema de codificació de procediments per tal de valorar si són correctes o caldria introduir-hi modificacions".D'altra banda, l'ICS també apunta que s'ha posat en contacte amb la denunciant per "demanar-lii aclarir-li els dubtes que tingui tenint en compte la informació disponible". "L'ICS és una empresa pública de salut compromesa en la lluita contra les conductes discriminatòries", insisteixen.

