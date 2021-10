Carlos Saura rep el premi honorífic al Festival de Sitges

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El 54è Festival de cinema de Sitges ha reconegut el cineasta aragonèsamb el premi honorífic del certamen, amb el qual s'ha reivindicat la seva trajectòria. L'entrega del guardó ha tingut lloc aquest diumenge, dia de la cloenda del festival a la vila del Garraf, on el director ha presentat el curtmetratgeen el marc del festival.Saura, autor d'obres com, és també escriptor, fotògraf i l'exparella de Geraldine Chaplin, filla de la icona del cinema mundialEl certamen també va premiar dissabte el filmde, com a millor pel·lícula i Justin Kurzel, com a millor director per Nitram en una edició amb un palmarès molt repartit entre les cintes que formaven part de la Secció Oficial a Competició.La cinta, de Bertrand Mandico, ha estat guardonada amb el premi especial del jurat. El premi a la millor interpretació femenina ha estat ex aequo perper Lamb i Susanne Jensen, per Luzifer; mentre que el guardó a la interpretació masculina l'han rebut, també ex aequo, Caleb Landry Jones per Nitram i Franz Rogowski per Luzifer.

