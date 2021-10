​Vídeo | El partit Newcastle-Tottenham s'atura per reanimar un aficionat

Newcastle vs. Tottenham has been paused due to a medical situation in the crowd. ⛔️



Fair play to Reguilon, Dier and the players making sure medical attention was gotten fast. 🏥



Hope the fan is okay. 🙏



pic.twitter.com/xJgFSxGw5J — 433 (@433) October 17, 2021

The real hero and life saver of St. James Park @NUFC https://t.co/fZB9hl7Yf0 — THFC1976 (@THFCsince76) October 18, 2021

Situació sorprenent, però alhora molt humana, la que s’ha viscut en el partit de la Premier League entre, a St. James' Park. El matx s'ha aturat en el minut 41 de la primera meitat, amb el resultat d’1-2, quan el central de l'equip visitant Eric Dier ha detectat que un espectador tenia un problema de salut i que necessitava reanimació. El jugador ha corregut cap a la banqueta del conjunt local demanant un desfibril·lador per atendre l'aficionat, que finalment ha estat atès per un metge del club.Al mateix temps, el jugadorha explicat què passava a l'àrbitre, André Marriner, que ha aturat el partit de seguida. Al cap d’uns minuts, l'àrbitre ha ordenat la retirada dels jugadors als vestidors. Podeu veure les imatges de tots els fets al vídeo de sobre, a partir del minut 9.30.Tot a tornat a la normalitat quan s’ha sabut quei que estava estable en un centre hospitalari. En conèixer la informació, l’àrbitre ha ordenat el retorn dels jugadors al camp i el partit s’ha reprès, després d’uns minuts addicionals d’escalfament. El partit ha finalitzat amb la victòria del Tottenham per 2-3, després d’uns últims minuts vibrants.Reguilón n’ha parlat després del partit: “Crec que tres punts sempre són un moment de felicitat, però per a mi el més important és el noi, que em diuen que està bé i estable”. I ha afegit: “Tot ha estat molt estrany. Vam anar al vestidor i jo estava mirant l’home tombat.”.

