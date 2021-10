Jordi Muñoz, nou director del Centre d'Estudis d'Opinió

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) canvia de director aquest dimarts. Tal com ha pogut confirmar, el politòleg Jordi Muñoz substituirà Jordi Argelaguet, deu anys després que accedís al càrrec.Muñoz, col·laborador de, no s'incorporarà al CEO fins a mitjans de novembre per motius acadèmics. Doctor en ciències polítiques per la Universitat Pompeu Fabra, Muñoz ja forma part actualment del consell rector del Centre d'Estudis d'Opinió i és professor a la Universitat de Barcelona (UB).Així, una dècada després, des de la legislatura de Mas, el CEO canvia de director. Muñoz estarà al càrrec de l'organisme que elabora les enquestes sobre la intenció de vot, la valoració dels partits i els líders polítics, així com els estudis postelectorals i els sondejos sobre l'opinió pública dels catalans.

