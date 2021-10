Sense forns i amb vigilants per si cauen els ploms: el deplorable estat del Camp Nou

. Ho ha dit Elena Fort, vicepresidenta del Futbol Club Barcelona, en el marc de l'Assemblea General Ordinària que el club ha celebrat aquest diumenge. I és que el Camp NouFort ha remarcat que amb l'actual camp no es pot acollir cap "gran esdeveniment, ni final de Champions, ni Mundial...". Per què? Accessos antics, amb només 15 ascensors i cap escala mecànica, accessos d'evacuació poc eficients i tecnologia "obsoleta".", ha denunciat Fort mentre remarcava queAquestes paraules de Fort se sumen a les notícies que ja s'han conegut els últims dies. Excrements, nius i greus problemes d'higiene. El Camp Nou va patira les seves graderies l'any 2013. I, encara més: la temporada 18-19, el Barça va jugar 21 partits amb risc per al públic pels desperfectes de l'estadi. Però no només el Camp Nou requereix millores urgents. Fort també ha anunciat que "". Així, s'enceta l'època que culminarà amb l'Espai Barça que la junta ha presentat durant l'assemblea d'aquest diumenge.

