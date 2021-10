Patates rostides en 10 minuts: màgia a la cuina de casa

i això, malauradament, en general en la societat actual en falta. Per aquesta raó, qualsevol millora que hi hagi en aquest sentit sempre és benvinguda i que no suposi pèrdua de qualitat del producte final. Doncs, ja es pot ferEn poc més de 600 segons, es poden tenir sense necessitat que es rostin al forn gairebé una hora, com és habitual (fins i tot pot suposar un estalvi a la butxaca). Això sí, utilitzant energia elèctrica: un. S'agafen les patates iper diferents parts i es col·loquen dins d'un bol.Es. Passat aquest temps, es treu el recipient i es dona la volta perquè totes quedin cuinades. Novament, quatre minuts més. Quan s'escoli el "clic" del microones, s'extreu el paper i es, per evitar cremades.Quan ja s'hagi refredat el plat i es puguin manipular les patates es comencen a preparar perquè acompanyin un plat de carn o peix, tambe per una amanida. Imaginació al poder i al gust dels comensals. Unai fins i tot

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor