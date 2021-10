"L'entitat es troba en una". Així ha iniciat el president del Futbol Club Barcelona,el seu parlament en l'assemblea que celebra aquest diumenge a la tarda el club. No és informació nova, però sí important per poderper als propers anys. Laporta ha apel·lat els socis compromisaris que hi assisteixen: "Les decisions d'avui afectaran generacions futures de barcelonistes".El president del club ha explicat que s'ha creat unde cinc anys basat en tres eixos. Primer,per ser punters de nou; el segon,, i el tercer, un, les penyes i el club.A més, el president Laporta ha expressat la necessitat de crearLaporta ha demanat el suport dels compromissaris per tirar endavant i "salvar" el Barça: "Estem arriscant el nostre prestigi i patrimoni per reparar el club que estimem, el club dels nostres cors".". Eduard Romeu, vicepresident econòmic del club, ha assegurat que la gestió de la junta de Bartomeu ha portat a una situació econòmica de fins a. Pel que fa al pressupost per a la temporada 2021-2022, Romeu ha anunciat que es diferencia de l'anterior en fins a 482 milions d'euros.I és que delque suposava ella temporada 16-17 s'ha arribat aldurant la temporada 20-21. Aquesta diferència, sumada al descens dels ingressos les últimes tres temporades, porten a la situació actual. "Lesi el patrimoni negatiu de 451 milions, el que és equivalent a estar en fallida", ha dit Jaume Guardiola, president de la Comissió Econòmica.Més de tres hores després de l'inici de l'assemblea,amb 637 vots a favor, 39 vots en contra i 42 vots en blanc.Al voltant de les set de la tarda, i després de quatre hores reunits,: 643 vots a favor, 17 vots en contra i 23 vots en blanc.

