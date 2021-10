Llibertat per al jove acusat d'intentar atropellar diverses persones durant la Festa Major de Vacarisses

El jove, de 20 anys, detingut pels Mossos d'Esquadra acusatla matinada d'aquest dissabte, després d'un concert de la Festa Major de Vacarisses, ha quedat en, un cop aquest diumenge ha prestat declaració davant el jutge de guàrdia als jutjats de Terrassa.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'arrestat s'ha acollit al seu dret a no declarar. La mateixa estratègia per la qual han optat els altrescom a. Així, el jutjat ha obert dues causes, per una banda, per atemptat a l'autoritat i, per l'altra, per conducció temerària.Es tracten d'un fets que van tenir lloc aquest dissabte a la matinada, al voltant de les cinc, la policia catalana va rebre l'avís d'aquest intent d'atropellament. Quan lad'aquesta envestida van produir-se diversos aldarulls a la zona i tres efectius del cos van resultar ferits, de caràcter lleu. Aleshores, van arribar d'agents dels Mossos i van, d'entre 22 i 27 anys, per aquestes, i posteriorment, es va identificar i emmanillar el conductor.En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, ha assegurat que aquests incidents sónal municipi. Ha explicat que baralles n'hi ha hagut d'altres anys en aquests dies, però mai "com la de l'altre dia, amb". Masana ha demanat que el fenomen de la tensió i l'agressivitat entre joves i agents de l'autoritat "s'ha d'estudiar no només a nivell local, sinó global".En la mateixa línia, s'han manifestat diversos: "Continuem amb els fets aïllats...", ha criticat la Federació de Professionals de Seguretat Pública (FEPOL) en un missatge a Twitter. El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) ha exclamat "prou" contra aquestes actuacions.

