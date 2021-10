El professor i doctor alemanyha estat guardonat enguany amb el premi, juntament amb l’escocès David W.C. MacMillan, pel seu treball sobre la catàlisi asimètrica. Els dos investigadors han establert per primera vegada que lessón adequades com a mediadores de les. Anteriorment, la ciència sostenia que només els enzims i els metalls, inclosos els metalls pesats sovintcostosos i rars, podien accelerar les reaccions químiques i dirigir-les en la direcció desitjada. Però amb els seus treballs Benjamin List i David MacMillan han demostrat que les petites molècules orgàniques que van introduir com a catalitzadors són particularment adequades per a laL’atorgament d'aquest reconeixement tan important a Benjamin List, un dels directors deli professor de química orgànica a la Universitat de, ha causat satisfacció adegut als vincles que lliguen el destacat científic amb la localitat, i concretament amb. I és que List hi ha passat els estius des de la seva infantesa, perquè la seva mare –que a més ha estat participant de diverses edicions d’Arts i Flors als Balcons-, una reconeguda arquitecta de Frankfurt, va ser una de les primeres pobladores de la Selleta, on hi passa llargues temporades.L’artista canarevaha compartit la seua felicitació i alegria a les xarxes socials: "M'emociona pensar que una persona que ha passat, i segueix fent-ho, molts estius al nostre poble, hagi merescut un reconeixement tan important", afirma.Per la seva part,cap delde l’, en un post que ha publicat al web del centre, dona "l’enhorabona a Heidi i a Benjamin per aquesta notícia tan important" i volen "contribuir", en la seva mesura, "a la difusió de la notícia en l’àmbit escolar".Així, per tal de divulgar quin ha estat el valor del treball del nou premi Nobel, Valle explica que "ha facilitat la producció de molècules asimètriques, substàncies químiques que tenen dues versions, cada una de les quals és imatge especular de l’altra. Esta característica que tenen alguns compostos orgànics s’anomena enantiomeria o quiralitat, i només es produeix quan alguns dels carbonis del compost estan units a 4 parts de molècula diferents. En ocasions, cadascuna d’aquestes versions pot tindre propietats molt diferents de l’altra". Aquesta professora ha afegit que "per altra banda, els catalitzadors són substàncies que estimulen i acceleren les reaccions químiques i/o permeten que estes siguen possibles en unes condicions en les quals no es podrien portar a terme, però que no formen part del producte de la reacció. Fins ara, els catalitzadors més importants han estat metalls o enzims. Ara, gràcies als treballs de List i MacMillan, hi haurà també catalitzadors orgànics per a la síntesi de molècules".L’acadèmia sueca, tal com explica Valle, ha considerat que aquesta nova eina de síntesi molecular comporta un gran benefici per a la humanitat, perquè contribuïx a una producció més ecològica i eficient de molècules. "És una química molt més sostenible que la basada en la catàlisi per platí o or".Es dona la circumstància que List no és l’únic premi Nobel de la família, perquè la germana de la seva mare,, va rebre el Nobel de Medicina el 1995. També el seu revesavi,, va ser un químic molt destacat en la seua època.

