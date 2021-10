El Cumbre Vieja compleix quatre setmanes d'erupció sense previsió del final

El frente de colada que se mueve hacia el mar lo hace a 15 m/h y a 1270°C. Se encuentra a 200 metros del acantilado a las 12,15 hora canaria / The lava front that moves to the sea does so at 15 m/h & 1270 ° C. It is located 200 meters from the cliff at 12:15 Canarian time pic.twitter.com/i3pDLikbfq — INVOLCAN (@involcan) October 17, 2021

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

El diumenge 19 de setembre al voltant de les tres de la tarda hora canària va entrar en erupció el. Aquest diumenge es compleixeni, tal com ja van indicar des de l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, tot sembla indicar queTambé el president de Canàries, Ángel Víctor Torres, ha afirmat aquest diumenge que les. "Estem a mercè del volcà, l'únic que pot dir quan acabarà", ha recordat.Durant la nit de dissabte a diumenge s'han registrat fins a 42, dotze dels quals de magnitud superior a 3. El més intens ha estat de, a la localitat de Villa de Mazo, a les 4.10 de la matinada, que s'ha pogut sentir a gairebé tota l'illa. A més, durant el dissabte es van localitzar fins a 90 terratrèmols, un dels quals de 4,6, el més intens fins ara des de l'inici de l'erupció.Aquest divendres es va obrir una novaal sud-est del con principal del volcà de. Tot i que durant la tarda de dissabte va reduir l'activitat, no es descarta l'aparició de nous centres eruptius. Els rius de lava situats al sud de la muntanya de La Laguna segueixen avançant i ja es troben a poc més de 200 metres de la costa.I és que el volcàno dona treva. Aquest dijous a la tarda es va desbordar el riu de lava del con principal i els científics ja qualifiquen el descens de la lava com un autèntic "tsunami". Així ho va explicar la portaveu del Comitè Científic de Pevolca (Pla d’Emergències Volcàniques de Canàries) i directora de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries,, que va recordar que per calcular el final d’una erupció s’utilitzen diversos paràmetres, com la, que hauria d’estar al voltant de les 100 tones diàries, o fins i tot menys, lai el. Aquests paràmetres, en aquests moments, no compleixen els requisits per poder dir que el final de l’erupció està pròxim.Segons dades del satèl·lit Copernicus, un total de. Pel que fa a la superfície de l'illa afectada per la lava que ha expulsat, fins ara, el volcà, aquesta ja és de 753,8 hectàrees.A hores d’ara,de La Palma es veuque viu l'illa. Durant el dissabte es van cancel·lar tots els vols previstos i durant el matí d'aquest diumenge se n'han cancel·lat 20 més. Les companyies que operen a La Palma estan atentes a l'evolució meteolorògica per poder recuperar l'activitat tan aviat com sigui possible.​​

