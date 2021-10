La resposta surrealista de la policia espanyola per justificar no atendre en català a Camprodon

L'elaboració iés un tràmit del Ministeri de l'Interior i, per tant, laés l'encarregada, a través de les diferents comissaries que té repartides per l'Estat de gestionar-ho. I precisament en una d'aquestes dependències de Catalunya, a, es va viure un, tal com ha denunciat la Plataforma per la Llengua, i que s'ha justificat amb unaper part del cos.Es tracta de la vivència d'un veí d'aquest municipi del Ripollès, Joan Tarrida, quan al setembre de 2020 va anar a renovar el seu document i, tal com ha relatat l'organització no governamental, l'agent de l'entrada no el va entendre i li va dir:Finalment, Tarrida, tot i que va recordar-li "parlar català és un dret", va optar per adreçar-se-li en castellà i poder solucionar el tràmit. La Plataforma per la Llengua, a petició de Tarrida, el va assessorar i finalmentLa resposta que va rebre del cap de la unitat d'estrangeria i documentació assenyalava que la legislació sobre funció pública estableix que els treballadors "han de garantir que els ciutadans siguin", cosa que, remarcava. També li aconsellava que la pròxima vegada. ​O sigui, que li va fer saber per carta que demanar ser entès en català no era suficient i que s'havia de sol·licitar abans de manera explícita. La Plataforma ha indicat quea l'article 54.11, assegura que els funcionaris "han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori" i quefixa que s'hagi de presentarL'entitat, que ha acompanyat jurídicament Tarrida en tot el procés de denúncia i gestió del cas, considera que la resposta donada pels cossos de seguretat de la policia nacional ési no respecta els drets lingüístics dels catalanoparlants.

