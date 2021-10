Vídeo | Roben la botiga d'Apple de Sabadell amb el mètode de l'encastament

Vídeo | Roben la botiga d'Apple de la Rambla de Sabadell amb el mètode de l'encastament



📹 @NacioSabadellhttps://t.co/R8dOxgsKQb pic.twitter.com/xrOzlb8Yn8 — NacióSabadell (@NacioSabadell) October 17, 2021

L'interior de l'establiment sense aparells mòbils Foto: Dani Sánchez

La, coneguda com a Intecat, i inaugurada el 2019, ha patit un. Segons han informat Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, s'ha produït al voltant de lesi en el qual han intervingutSegons ha precisat el cos local,, a pocs metres del lloc,i ha descobert els lladres, cosa que ha motivati ha impedit que accedissin al magatzem. Tot i així, tal com han detallat fonts de la policia catalana as'ha produït alguna sostracció de material, però sense quantificar-ho.En elde la Policia Municipal de Sabadell que els ordena aturar-se identificant-se com agent de l'autoritat, mentre sonen les alarmes i de l'establiment, vestides de negre, i entren en un dels cotxes. Els dos vehicles han fugit i s'ha iniciat una persecució i encara continuen en cerca els dos turismes.Elsdel robatori. Es tracta del segon que es produeix a la ciutat , i també en un negoci de tecnologia, aquesta setmana. El passat dilluns va haver-hi en una nau de la Zona Hermètica, ambde l'interior del recinte, a punt d'endur-se per davant policies Aquestque pateix la botiga d'Apple, el passat mes de febrer, també va ser de matinada, però cap a les dues, van robar telèfons mòbils. I curiosament, també en una setmana en la qual, a pocs metres,

