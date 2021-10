entrevista

”Un dels últims descobriments que m’ha impactat més ha estat el d’un planeta extrasolar a més de cent mil anys llum de distància on plou ferro”

El divulgador científic tortosí Pere Estupinya ha dictat aquest dissabte, en el marc del festival Arteria Tortosa, una conferència ballada -amb Anna Hierro- on moviment i paraula s'han donat la mà per dialogar i analitzar com la ciència ens permet entendre el món invisible que ens envolta.Una excusa qualsevol per parlar amb el director del programa El cazador de cerebros, de La 2 de TVE, sobre avenços mèdics, ciència o decisions transcendentals que hem de prendre a la vida.- Segurament una de les que més. Implicava un canvi radical de direcció professional que em portaria a un mon molt diferent, i que m'allunyaria del camí que estava recorrent. Tenia molt clar el que estava perdent i molta incertesa sobre el que podia guanyar. És un tipus de decisió que amb més edat, obligacions i menys innocència, és difícil de prendre. Jo soc una persona molt racional, però en aquell moment em vaig deixar portar per l'emoció i la il·lusió.- Sí que he fet diversos cops aquest exercici intel·lectual, però no té cap sentit, perque és impossible de saber. Potser hagués fet un gran descobriment científic o estaria frustrat a un laboratori, o potser m'hagués enamorat a França i tindria cinc fills. Qui sap. Solem mirar al passat i sentir-nos satisfets al veure què no tindríem si no haguéssim pres certes decisions, com si la vida hagués continuat plana sense canvis, però no és així. Jo per això en algun moment del meu passat, especialment als Estats Units, forçava l'experiència i sensació de viure diverses vides diferents; com si hi haguessin diversos "peres".- Jo crec que els joves s'han d'arriscar i, sense perdre el cap, deixar-se portar per les seves passions. De més grans dependrà de les circumstàncies de cadascú, però és cert que ens solem penedir molt més de les decisions que no prenem que de les que prenem, encara que no surtin del tot bé.- Cada setmana n'hi ha. Com a últims que he descobert aquesta mateixa setmana, et diria que un xip intracraneal per a pacients amb depressió severa resistent a fàrmacs que situat dins del cervell detecta quan comença l'episodi de depressió per un patró d'activitat neuronal a un àrea anomenada amígdala i automàticament emet unes petites descàrregues elèctriques a una altra zona que la modulen i desapareix la depressió. I també el descobriment d'un planeta extrasolar a més de cent mil anys llum de distància on plou ferro. Pel dia la temperatura és de més de 2.400 graus Celsius i les partícules de ferro es volatilitzen. Quan per la nit baixa a uns 1.300 graus, es condensen i cauen en forma de gotes.- Internet, la digitalització, la computació i les telecomunicacions.- Potser la intel·ligència artificial. Però el futur sempre ens sorprèn amb descobriments i avanços inesperats.- Tots els models demogràfics preveuen que seguirem augmentant de població durant les properes tres o quatre dècades, però que ens estancarem i deixarem de créixer. De fet, podria ser que d'aquí molts anys Espanya i Europa tinguin molta menys població de l'actual i més envellida. D'altra banda, cada cop es mor menys gent de gana als països pobres. S'està millorant molt més del que sembla. No ho dic per treure-li importància al tema, de cap manera... sinó per indicar que la direcció no és dolenta, el que falta és més esforç encara. Jo crec que pobresa sempre n'hi haurà, però la pobresa extrema (la de passar gana i no tenir accés a una escola) desapareixerà substancialment en les properes dècades. La gran incertesa és si el canvi climàtic revertirà aquesta tendència.- Millores progressives en càncer i altres malalties, i uns diagnòstics i tractaments molt més individualitzats i precisos. Però no vull fer pronòstics.- Més intel·ligents, sens dubte. I està a les nostres mans. Sempre dic que la intel·ligència no és una capacitat sinó una actitud. Amb el mateix cervell, una persona pot pensar i actuar de manera més intel·ligent o menys.- Els que no siguin fonamentals per a la nostra naturalesa humana. Per exemple, podem substituir els diners físics per moneda electrònica perquè és més pràctic, sense que això ens suposi cap inconvenient emocional. Però no substituirem el fet d'estar amb amics i gaudir d'un bon menjar perquè és imprescindible per a la nostra felicitat. No deixarem de ser primats.- Com funciona el cervell humà; trobar una espècie de codi neuronal similar al codi genètic.- Admiro a Einstein perquè les seves idees sobre l'univers van ser absolutament revolucionàries. He tingut la sort de conèixer moltíssimes persones interessantíssimes. Començant per Eduard Punset, però no tinc una preferència.- Que es trobés vida sota la seva superfície, i que no fos com la vida que tenim aquí a la Terra.- Si et refereixes a vida complexa, no. Òbviament no és impossible, però molt poc probable. Una altra cosa seria alguna bactèria o similar a sobre d'algun meteorit. Potser seria una mica més factible.... però poc; vaja.- Amb educació. quanta més formació científica tens, més difícil és que t'engayen. És molt important distingir entre estar informat i estar format. De totes maneres, com a consell pràctic a la gent els ho diria que fossen escèptics davant les noticies que els arriben per WhatsApp i semblen molt rares, i que escolten què diuen sobre ells els referents científics més consolidats. De totes maneres... Miguel Bosé surt a tots els mitjans quan diu imbecil·litats sobre les vacunes, i tothom en parla, però a l'hora de la veritat ningú li fa cas. A la pandèmia hem vist com confiem molt més en la ciència i la medicina del que sembla a Twitter.

