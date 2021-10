Pimec proposa suspendre de sou i feina els treballadors que no tinguin el certificat Covid

Altres notícies que et poden interessar

El, ha proposat. En una entrevista a RAC 1, Ginesta ha dit que qui decideixi no vacunar-se ni fer-se la prova per accedir al seu lloc de feina, al seu entendre, "ni col·labora en l'interès comú ni en la salut de tothom".Ha subratllat que, ja que, amb els càlculs de la patronal, hi hasense haver-se punxat. L'exsecretari general de Treball ha afegit "no estem d'acord que aquest dret individual [de no vacunar-se] sigui a costa d'exposar altres companys o les empreses a un major risc de contagi".Ha recordat que hi ha, com és el cas, que ha implantat aquesta mesura, fins i tot per les persones que teletreballen, així com, on hi ha companyies que "poden exigir el certificat abans de contractar" i, a més, qui refusi una feina on s'exigeixi aquest passaportGinesta ha explicat que per avançar en aquest temaamb membres del Govern,, ha precisat al micròfons de RAC 1.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor