La Covid continua sota control

CONTAGIS 997.082 (+492) INGRESSATS 347 (+17) UCI 91 (=) DEFUNCIONS 23.957 (+3) Rt 0,82 (+0.02) REBROT EPG 37

(=) VACUNACIÓ DOSI 1 5.946.207 (+4.155) DOSI 2 5.107.345 (+3.939) Actualització: 17/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.946.207 (+2.125) 84,1% (+4.155) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.827.769 (+5.736) 82,3% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 45.941 (-7-755) Actualització: 17/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.390.038 (+175) REBUIG A LA VACUNA 100.422 (+276) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.796.905 Dosis Moderna/Lonza: 1.339.448 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.941 Dosis Janssen: 346.965 Actualització: 14/10/2021

El Departament de Salut ha declaratmés a causa de la Covid-19 en les darreres hores (347) i els. L'Rt puja dues centèsimes i se situa ara en 0,82, mentre que el risc de rebrot continua a 37. En paral·lel, s'han notificat 291 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 919.473.En les darreres hores s'han notificati el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.957. L'1,49% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 48,04 a 46,75, mentre que a 7 dies puja de 19,40 a 19,77.Elera de 53 entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre, i baixa a 37 en l'últim interval. Pel que fa a, puja a 0,82, per sota del valor de la setmana anterior (0,91).Laés de 19,77 entre el 7 i el 13 d'octubre, per sota dels 26,98 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 46,75, per sota dels 60,34 casos que es van registrar entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, el l'últim període se n'han notificat 1.545, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declara 2.109.Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 81.538 PCR i 46.406 tests d'antígens, dels quals l', inferior a l'interval anterior (1,73). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,99 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat, dels quals 919.473 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat tres més i la xifra és de 23.957 defuncions des de l'inici de la pandèmia.Entre el 7 i el 13 d'octubre s'han declaratmentre que la setmana anterior se'n van notificar 17. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 345 persones. La setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre n'hi havia 393.Entre les persones que viuen en, s'informa de 35.155 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 6 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.996. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.235 persones, cap més.

