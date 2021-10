Baralla amb trets a Nou Barris

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre cinc persones aquesta nit alon un dels involucrats ha tret una arma i ha disparatLa policia va rebre un avís mitjançantvan explicar que havien sentit "diversos trets" cap a les onze de la nit. Alguns dels participants a la baralla, inclòs el presumpte autor dels trets, van marxar del lloc dels fets.El cos policial ha obert una investigació per esclarir l'incident, que ha acabat. De moment, els Mossos desconeixen si es tracta d'una arma real o de fogueig. Els primers indicis assenyalen que eren persones que es coneixen, segons fonts properes al cas.Les mateixes fonts apunten que no hi ha voluntat per part dels afectats a presentar

