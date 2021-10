Vídeo | Quin és el plat que li agradaria haver inventat a Ferran Adrià?

El cuinerestà d’actualitat. Deu anys després de tancar les portes del Bulli s'ha fet un documental centrat en el seuEstà dirigit per José Larraza i Iñigo Ruiz (creadors de Deconstruyendo a Dani García) i es va estrenar el passat 7 d'octubre a la plataforma de continguts Movistar+.Al llarg del, el públic veu el llegat personal del xef Ferran Adrià a partir del dia a dia, amb testimonis i trobades amb, incloent-hi moments íntims i quotidians amb la seva dona Isabel. A més, hi queda patent la seva empremta gastronòmica amb els testimonis de companys com, i altres persones influenciades per les idees d'Adrià en altres àmbits, com el disseny o l'art.Ferran Adrià, de tot plegat, n’ha parlat aquest dissabte al vespre al programade TV3, on s’ha repassat la seva trajectòria, des dels seus orígens fins que el seu restaurant. El Bulli va ser considerat el millor del món en cinc ocasions.Ferran Adrià ha explicat, entre d’altres coses, que un cuiner del seu nivell ha de ser millorque cuiner i que ha de tenir criteri per veure què és extraordinari o no. També ha parlat d’altres temes més trivials, alguns de sorprenents.En un moment donat, el periodista Quico Sallés li ha demanat quin era el plat que per textura, per originalitat o pel que fos li agradaria haver inventat. Adrià s’ho ha pensat un moment, però llavors ha estat contundent:“El pa amb tomàquet és brutal, és, ha argumentat el cuiner. Adrià ha reconegut que, fora de Catalunya, li hagués agradat inventar el, un plat que també ha qualificat de contemporani i d’obra d’art, i que ha predit que “perdurarà durant les properes generacions”.

