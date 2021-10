Rovira: «Ens aixecarem de la taula de negociació si no s'accepta l'amnistia i l'autodeterminació»

La relació amb els altres exiliats, "millorable"

Pressupostos? Si hi ha avenços en la taula de diàleg

Descarta sortir de Suïssa

La secretària general d'ERC,, ha demanat no parlar de "taula de diàleg" sinó "de negociació". "Hem fet seure el govern espanyol i assumir la negociació i reconèixer el conflicte polític", ha afirmat en una entrevista al Preguntes Freqüents. En sortirà l'autodeterminació i l'amnistia? "Batallarem per això. I si no en surt una solució política basada en l'amnistia i el referèndum i ens aixecarem de la mesa de negociació i haurem d'explicar que el govern espanyol torna a donar l'esquena als consensos per resoldre el conflicte", ha afirmat.De fet, ha admès que un dels reptes serà haver-se d'aixecar d'aquesta taula. "Ens estem preparant per si ho hem de fer", ha apuntat, i ha avançat que s'estan buscant aliances internacionals en aquest sentit. Rovira ha relativitzat el fet que el govern espanyol es negui a permetre un referèndum a dia d'avui, així com que la repressió continuï activa malgrat que s'hagi "parat" la taula de diàleg. "Aquí no ha acabat res: demano tranquil·litat. La repressió no l'arreglaran els indults ni els indults anticipats", ha afirmat.L'estratègia d'ERC, ha assegurat, "no ha canviat", però sí que ho ha fet el context. "No hem renunciat a cap via unilateral, però com que ara hi ha un govern espanyol que diu a Europa que vol parlar i negociar, ens hem adaptat al context", ha afirmat. A més, ha insistit que bona part de la societat catalana creu que la via negociada és la millor per resoldre el conflicte polític. "Som independentistes i la república catalana és el nostre objectiu. El govern espanyol no té projecte per a Catalunya", ha insistit.Va pressionar Rovira a Puigdemont l'any 2017 per proclamar la independència? La dirigent independentista ha evitat "quedar-se" a la tardor de fa quatre anys i ha dit que "s'han escrit coses contradictòries". "Sé perfectament què vaig demanar: vaig demanar ser fidels al mandat democràtic i ser honestos, i explicar a la gent què podíem fer", ha dit, i ha "assumit la part de responsabilitat" corresponent perquè no es va estar a l'alçada. "Escriure determinades veritats farien mal a l'independentisme perquè restarien", ha afegit. Rovira, en tot cas, ha dit que ara l'independentisme "no està preparat per tornar-ho a fer".La dirigent independentista ha admès que podria "millorar" la relació amb la resta d'exiliats. "L'independentisme es mereix reflexions tranquil·les i espais de retrobament, ara que els presos han aconseguit la llibertat", ha dit, i ha demanat "teixir espais de confiança" i reprendre "relacions personals per aconseguir objectius comuns". També ha parlat del cas de Meritxell Serret i ha dit que sabia que tornaria a Catalunya. "No sé quines gestions va fer, però el seu advocat devia fer les gestions oportunes", ha afirmat. De tota manera, ha deixat clar que el cas de Serret és diferent del seu.Rovira ha deixat clar també que està en contra de l'indult anticipat. "Estem a l'exili denunciant la repressió i ho continuarem fent, forçant una negociació política i un referèndum d'autodeterminació", ha dit. En aquest sentit, s'ha posicionat al costat de Carles Puigdemont, i també ha demanat que a la taula de diàleg no hi hagi la situació dels exiliats. "No s'hi han de resoldre situacions personals", ha insistit.Sobre els pressupostos, Rovira ha dit que no hi donaran suport si no hi ha avenços en la taula de diàleg, però també ha deixat clar que ERC vol treballar per aconseguir treure'n els màxims beneficis per a Catalunya. La dirigent republicana ha evitat dir si ara com ara s'està avançant en la negociació. "Donem suport al govern espanyol si el govern espanyol es compromet a afrontar el conflicte polític. Necessitem senyals en aquest sentit", ha dit.També ha criticat Junts per no asseure's a la taula de diàleg, que ha recordat que ha de ser entre "governs", i ha rebutjat la proposta d'estratègia unitària al Congrés que reclama el partit de Carles Puigdemont. Aquest dissabte, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha amenaçat el PSOE de tombar els pressupostos de l'Estat.Rovira ha recordat que continua processada per un delicte de rebel·lió i ha de comparèixer al Tribunal Suprem acusada d'aquest delicte. "Això no ha canviat", ha dit. En clau política, fa de secretària general i col·labora a Suïssa amb projectes relacionats amb els drets humans. "No he sortit ni sortiré de Suïssa: m'exposo a una euroordre si en surto. Sortir és haver de fer front a una euroordre i haver-me de quedar a un altre país durant uns mesos a esperar si m'extradeixen o no", ha explicat, i ha recordat que no té immunitat perquè no és eurodiputada.

