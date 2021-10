Avís del CAC als pares sobre «El juego del calamar»

La sèrie, disponible a Netflix, s'ha convertit en un fenomen mundial, també entre el públic infantil. Davant d'això, el president del, Roger Loppacher, ha demanat als pares que no deixin veure "continguts inadequats" als fills i ha recordat que totes les plataformes ofereixen sistemes de control parental.En aquest sentit, el CAC prepara una sèrie dea pares i mares per fer un ús efectius dels sistemes de protecció oferts per les plataformes de continguts audiovisuals. Així, l'organisme recorda que Netflix ofereix sistemes de senyalització i de selecció de perfils però que obliguen a introduir contrasenyes. El juego del calamar està recomanada per a majors de 16 anys.La polèmica ha esclatat després que diverseshagin detectat que alguns alumnes recreen la violència que apareix a la sèrie. Segons ha informat Rac1, la comunitat educativa admet que els preocupa que aquests jocs macabres es traslladin als centres. Es reactiva el debat sobre què poden veure i què no els infants.

