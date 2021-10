Dansa d'arrel i història del territori: l'Esbart Sant Martí de Barcelona presenta «Fora N9U»

De darrere el Pont Nou, d'entre els arbres i els arbusts, i del camí principal del, han sortit en petits grups els vint ballarins que formen l'envoltats per una música folklòrica que de seguida transmetia a l'espectador l'ambient màgic del bosc i la natura. Laha acollit la presentació del seu últim espectacle: ‘Fora N9U', que pretén ser una declaració d'intencions i un procés de descoberta amb l'objectiu de presentar la vida com un recorregut, un viatge que mostra el moment de crear llaços i construir ponts que ajudin a avançar.Els ballarins es mimetitzaven amb la natura del Parc del Cardener, amb un vestuari rural de tons verdosos, terra i sorra i un llarg bastó que ajudava a completar l'ambientació de les coreografies. El grup ha mostrat la seva obra en un recorregut per tot el camí del parc, seguint el riu, i amb. El contacte amb els espectadors era constant: acorralant les persones per tal d'ajuntar-les en grup i mostrar el camí a seguir per continuar amb l'espectacle, amb aplaudiments i cants que l'Esbart necessitava per seguir el ritme de la dansa i, fins i tot, amb un ball participatiu al final de l'obra. Cada coreografia s'iniciava amb un petit relat en veu en off que reflexionava sobre el moment del camí de la vida on es trobava l'espectacle.La música que capitanejava les coreografies era d'estils variats, però l'element en comú que comparteixen és la història tradicional catalana. Des del pop-folklòric d', el folk-rock dels eivissencs, passant per la clàssica cobla i la música d'arrel valenciana, els artistes han representat la cultura popular catalana. Un conjunt de coreografies que permetia a l'espectador caminar per tot el Parc del Cardener en aquest camí metafòric que és la vida. Els ballarins incloïen salts, rotllanes i alguna petita figura humana a les coreografies,. Han vinculat la dansa i la història del territori en un recorregut itinerant.L'Esbart de Sant Martí ha volgut fugir de la zona de confort amb Fora N9U i aconseguir representar un treball global a l'espai més pur que podem trobar a la ciutat. Ja són més de 60 els anys que l'Esbart porta creant i representant nous espectacles de dansa d'arrel tradicional i de nova creació, aquest "ballet folklòric dels Països Catalans".

