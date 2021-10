La justícia argentina processa Martín Villa pels crims del franquisme

La jutge argentinaha processat l'exministre franquista, de 87 anys, per homicidi i tortures durant la dictadura. En la interlocutòria, de més de 900 pàgines, assegura que l'exministre va ocupar una "posició preponderant en l'estructura jerarquitzada del poder" i va ser responsable de diverses morts. La jutge ha decretat el processament de Martín Villa amb presó preventiva, que no es farà efectiva. A més, ordena l'embargament dels bens de l'exministre fins a cobrir la suma de quasi 10 milions d'euros.A Martín Villa -impune a Espanya- se l'acusa de permetre l'assassinat del jovel'any 1977, de la massacre del 3 de març a Vitòria, on van morir cinc obrers, i de la repressió policial als Sanfermines de 1978 i de cinc morts durant la setmana pro amnistia de maig de 1977. Després d'una nova nova querella per la mort d'el 1976 durant el dia del referèndum per al projecte de reforma política del govern espanyol, un assassinat que va quedar impune, la jutge ha decretat el processament de l'exministre.La justícia argentina ha demanat a les diferents administracions d'Espanya que aportin fotocòpies certificades de les diligències penals i sumaris sobre els casos de les persones assassinades on Martín Villa és l'acusat principal. Concretament, se l'investiga per l'homicidi de fins a dotze persones a mans de la, lavinculats a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.Des de, que l'exministre sigui processat pels crims del franquisme és "un gran pas contra la impunitat", però la formació ha assenyalat que és una "vergonya" que sigui la justícia argentina la que faci allò que hauria d'haver fet fa molt de temps la justícia espanyola. La ministra de Drets Socials i Agenda 2030,, ha lamentat que hagin de ser altres països els que ajudin les víctimes del franquisme a avançar en el camí de la justícia.

