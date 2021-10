El PSC introdueix la reforma federal de la Constitució i el plurilingüisme al full de ruta del PSOE

Elque sortirà del 40èrecollirà una referència a la D-que apostava per una reforma federal de la Constitució- i també esmentarà la voluntat dels socialistes de fer polítiques per al reconeixement i empara de lai cultural de l'Estat. La incorporació és fruit de l'aprovació d'una esmena presentada pela la ponència marc del, havia fet marxa enrere en aquest camp i es limitava a expressar la preocupació pel "neocentralisme" i a apostar per un "aprofundiment de l'Estat de les autonomies" en una "Espanya multinivell".D'aquesta manera, el PSC situa el compromís dels socialistes espanyols al mateix nivell que al 2017. Els socialistes espanyols expressaran la seva aposta pel "" per "donar sortida a situacions com la de Catalunya" mitjançant "un aprofundiment de l'Estat de les Autonomies tal com refereix la declaració socialista de Granada, referendada a lai les resolucions del 39 Congrés".En aquest marc recorden que "l'enfortiment del ptambé se sustenta en el reconeixement i empara de la seva pluralitat lingüística i cultural, la sensibilitat cap als sentiments de pertinença diversos, el foment del diàleg interterritorial o la cooperació lleial entre administracions". "Cada vegada que s'han ignorat aquests principis s'han sembrat problemes" que "generen fatiga i ens desvien dels autèntics reptes globals on els espanyols ens juguem el nostre futur", sosté el text.La ponència recollirà també una altra esmena transaccionada d'altres federacions que reivindica la "vigència" de la Declaració de Granada "cap a una estructura Federal de l'Estat". Recorda que algunes de les propostes de la Declaració de Granada "exigeixen una reforma de la" i es compromet a treballar per aconseguir les majories que l'han de fer possible. "El PSOE assumeix el compromís de treballar per enfortir i actualitzar l'Estat autonòmic seguint els millors exemples de països del nostre entorn amb estructures federals exitoses", diu el text.En canvi, el PSOE ha rebutjat una altra esmena presentada per la federació de Jaén i pel correntque reclamava posar punt final a les "polítiques repressives" i afirma que "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor