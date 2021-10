L'ACM celebra el 40è aniversari amb la voluntat de ser «codecisors» en les grans decisions de país

Premis ACM

Quatre dècades de municipalisme

L’(ACM) ha commemorat aquest dissabte el seuamb un acte a, on va néixer el 3 d’octubre de 1981. Durant l’acte s’ha retut homenatge als 11 presidents que ha tingut l’ens i s’han lliurat els. Durant els parlaments, el seu president,, ha destacat que l’ens ha assolit “l’edat adulta” i que ha arribat el moment de passar de ser “altaveu” dels municipis a “codecisors” en els grans temes de país. “Com el Govern amb l’Estat, volem bilateralitat amb les institucions”, ha dit. La presidenta del Parlament,, ha destacat que el municipalisme “és la “clau de futur” del país i n’ha lloat la unitat: “Tant de bo la imatge que oferim com a país fos la vostra”.L’, l’endemà de la fi de la majoria de restriccions per la covid-19, ha reunit més de 150 representants del món local en un acte que, a banda de celebrar el 40 aniversari de l’ACM, ha volgut ser un reconeixement no només a la trajectòria de l’entitat municipalista, sinó també al paper del municipalisme català i dels seus representants en el progrés i millora del país en les darreres quatre dècades.Durant l’acte s’ha fet un reconeixement públic als 11 expresidents que ha tingut l’entitat municipalista. Tots ells, a excepció deque van morir i han estat representats per familiars, han rebut un guardó-obsequi de l’ACM i l’agraïment pel seu paper en construir el municipalisme català.Tot i que per qüestions d’agenda no ha pogut assistir a l’acte, el president de la Generalitat,, en un vídeo enregistrat, ha destacat el compromís de l’ACM amb el municipalisme en aquestes quatre dècades, on ha estat, ha afegit, motor de transformació i vertebració del país. Aquí, Aragonès ha recordat que el país “descansa” sota els ajuntaments i els ha ofert tot el suport del Govern.En el seu discurs, el president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que l’acte d’aquest dissabte “dibuixa” un municipalisme “viu, capaç i innovador” que s’ha consolidat com a altaveu de les demandes del món local. “amb un gran llegat i un bon futur”, ha celebrat.Sobre el futur, Soler ha apuntat que després de 40 anys de feina, l’ens, en representació del municipalisme, està en condicions de fer un pas més per ser partícip de les grans decisions de país. Aquí, ha destacat que els municipis no han de ser “l’última peça de la cadena del Govern” i ha reclamat “” amb la resta d’institucions del país.Per últim, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha posat en valor que l’ACM tingui un projecte per a cada municipi del país, el que és, ha afegit, que “té un projecte de país”. També ha destacat que el, lluny de ser l’última peça de la cadena del Govern, és “la primera baula perquè està a peu de carrer”.L’acte de celebració dels 40 anys de l’ACM s’ha fet coincidir amb el lliurament de la 1a edició dels Premis ACM, a les millors iniciatives locals. S’han reconegut sis iniciatives d’entre els més de 50 projectes d’ens locals que s’han presentat en aquesta convocatòria.En l’àmbit d’acció climàtica, s’han reconegut dos projectes. En concret, "" del Consell Comarcal del Vallès Occidental i "", presentat per l’Ajuntament d’Olot. El primer, és una proposta per reduir el malbaratament alimentari i fomentar una dieta equilibrada i saludable a la ciutadania, especialment entre les famílies en situació de vulnerabilitat. El segon, té com a objectiu impulsar l’eficiència energètica i les energies renovables als habitatges d’Olot.En l’àmbit d’atenció social, el guardó ha estat per al projecte "", del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Es tracta d’un servei dirigit a detectar, valorar i intervenir en situacions de maltractament a les persones grans o en situació de vulnerabilitat per millorar la seva qualitat de vida.En l’àmbit de desenvolupament econòmic, s’ha premiat la iniciativapresentat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. L’objectiu és conèixer el valor que les empreses del municipi aporten al poble i treballar per enfortir el seu compromís amb l’economia social i solidària.En l’àmbit de la governança, s’ha reconegut el projecte, presentat per l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest projecte proposa la creació d’un nou model de relació entre entitats, comerços, ciutadania i ajuntaments perquè estiguin connectats mitjançant una plataforma digital que fomenta la participació ciutadana.Finalment, en l’àmbit de la cultura, el guardó ha estat per "", una iniciativa de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans. El projecte té com a objectiu crear un escenari amb perspectiva comunitària que faciliti la proximitat, l’interès i la motivació dels joves cap a la cultura.L’Associació Catalana de Municipis va néixer el 3 d’octubre de 1981 a la ciutat de Vic, arran de la iniciativa d’un centenar de municipis catalans que es van agrupar per sumar esforços i defensar els seus interessos de forma conjunta. Actualment,com a socis (940 ajuntaments, 41 consells comarcals, 4 diputacions, 29 EMDs i 7 consorcis o mancomunitats).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor