Cert o fals? Cinc mites sobre els refredats

Baixen les temperatures, comença a refrescar durant la nit i. I, com no, arriben també elsclàssics de tots els hiverns: la vitamina C i les seves qualitats, el fred fa constipar més, els fumadors tenen més facilitat per refredar-se... Però,No hi ha cap prova científica que confirmi la relació entre prendre vitamina C i un augment de defenses. Així, no estem més protegits si bebem molt suc de taronja o mengem mandarines tot l'hivern.No és cert que passar fred comporti constipar-se, però sí que és vertat que alguns virus respiratoris es multipliquen més fàcilment amb temperatures baixes. Per tant, si fa fred i no estàs ben abrigat, la teva temperatura coporal baixa i pot facilitar la reproducció del virus. Passa el mateix quan se surt al carrer amb els cabells molls o se sua a l'hivern i no s'està ben tapat.Error. No tenen res a veure els virus del refredat i el de la grip. Els del refredat, que n'hi ha molts, normalment donen símptomes lleus i no van més enllà, però la grip pot complicar-se i fins i tot provocar la mort. Ho alerta l'epidemiòloga del Clínic Anna Vilella a RAC1.Un altre error. Els antibiòtics no s'han d'utilitzar per combatre els cirus. El tractament dels virus és difícil, explica Vilella, que assegura que els antibiòtics no tenen cap mena d'eficàcia contra els virus, sinó que són útils contra els bacteris.Sí. El fum deteriora la primera capa de defensa, la cilis, que evita que els virus s'enganxin a la mucosa. Així doncs, és més fàcil que acabin afectant la gent fumadora perquè el virus té "via lliure" per entrar.

