La policia del Regne Unit investiga l'assassinat del diputat britànic com un «incident terrorista»

La policia delinvestiga l'assassinat del diputat conservadora mans d'un agressor que el va apunyalar diverses vegades al districte a, al comtat d', com un "incident terrorista". L'atac a Amess, de 69 anys, va succeir aquest divendres al migdia en una església metodista durant una trobada amb votants.Elbritànica serà l'encarregat de dirigir la investigació, en col·laboració amb la policia d'Essex. En un comunicat, el cos policial informa que les primeres investigacions han revelat "una potencial motivació lligada a l'".Després de rebre un avís a les 12.05h, la policia d'Essex va trobar un home amb diverses punyalades en una església, que va resultar ser David Amess. Els serveis d'emergència que es van acostar als llocs dels fets no van poder fer res per salvar-li la vida.Un jove britànic de 25 anys va ser detingut allà mateix, sota la sospita d'assassinat. El cos també va poder recuperar elresponsable del crim. Actualment es troba detingut en una comissaria d'Essex. Com a part de la investigació, els agents estan escorcollant dues localitzacions a Londres. La policia creu que va actuar sol i no busca ningú més relacionat amb l'atac.

