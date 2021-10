Alerta dels Mossos: si reps aquest correu, no donis les teves dades

El correu fraudulent Foto: Mossos

🚨#PHISHING🚨 Correu electrònic que suplanta @Correos i que et fa accedir a un bot de conversa de gestió d'entrega de paquets. No facilitis dades personals! via @osiseguridad https://t.co/u5WOUa0sVM pic.twitter.com/6qIATSI3Q1 — Mossos (@mossos) October 15, 2021

Alerta dels Mossos per una nova estafa que ja circula. Es tracta d'un correu electrònic que suplanta la identitat de "Correos" i que fa accedir l'usuari a un bot de conversa sobre gestió d'entrega de paquets. Es tracta d'una estafa, segons ha informat l'Oficina de Seguretat de l'Internauta aquesta setmana. La policia catalana, a través de Twitter, a demanat a les persones que rebin aquest correu que no facilitin en cap cas les dades personals, perquè es tracta d'un cas deEl correu fraudulent s'envia amb l'assumpte "#Tu-paquete-ha_llegado!#", "Tu-paquete-ha_llegado!!!", "[usuario],Tu-paquete-ha_llegado!", i "[usuario].....Tu-paquete-ha_llegado!", tot i que no no es descarta que pugui tenir altres ítems similars. "Els estafadors ofereixen a l'usuari un telèfon mòbil per 1,5 euros. Per aconseguir-lo, has de facilitar les dades personals i una targeta de crèdit. El mail avisa també el paquet està esperant en un centre de distribució i se'n facilita un codi de seguiment.Si us heu trobat en aquesta situació i heu donat les vostres dades, heu de contactar com més aviat millor amb la vostra entitat bancària per informar-los del que ha passat. També es recomana revisar periòdicament la informació que hi ha publicada sobre vosaltres a Internet per evitar que les vostres dades s'estiguin utilitzant sense el vostre consentiment. Això ho podeu fer buscant el vostre nom a Google.Si trobeu alguna cosa que no us agrada, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i supressió al tractament de les vostres dades personals. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades us proporcionarà la informació necessària per fer-ho. De tota manera, eviteu sempre refiar-vos de correus electrònics desconeguts o que no hàgiu sol·licitat, i elimineu-los de la vostra safata d'entrada.

