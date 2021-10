Cau l'ús de l'aranès al carrer, tot i ensenyar-se a l'escola

S'ensenyaobligatòriament i com a optativa durant els dos cursos de batxillerat. Tot i això,, sobretot entre els joves. Parlen castellà entre ells perquè, com han explicat al 324, és la seva llengua materna.Hi haper poder aconseguir la feina, però no és suficient. La gent s'inscriu als cursos d'aranès per obtenir un certificat i així poder treballar a l'Aran, però no en fan ús fora, al carrer. Ara, des del Conselh Generau d'Aran fan també unaals cursos perquè la gent no només aprengui a escriure'l, sinó que també a parlar-lo.El col·lectiu Lengua Viua vetlla pel futur de l'aranès iLa directora d'una escola de l'Aran considera, però, que fa falta unque altres llengües sí tenen al seu abast. Considera, doncs, que així els alumnes podrien aprendre l'aranès també fora de l'escola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor