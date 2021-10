Quatre consells per evitar les mosques de la fruita

No és gens estrany trobar-seal voltant del bol de fruita que tenim a la. Habitualment són les conegudes: un insecte petitó, de només 3 o 4 mil·límetres, i amb dues ales.Estan per tot arreu -al camp, a la ciutat, a les zones rurals i a les urbanes, així com als llocs on hi ha vegetació- i. Aquestes mosquetes s'alimenten, bàsicament, de la part malmesa de la fruita on també hi dipositen els seus ous.Dir-los mosques de la fruita és, però, una simplificació, perquè també les podem trobar en verdures, hortalisses, patates i cebes. L'aparició d'aquestes mosquetes es pot evitar seguintúnicament la fruita i verduraper consumir-la en el seu punt òptim. Aconseguirem evitar el malbaratament alimentari i no li donarem temps a fer-se malbé, fet que no atreurà les mosques de la fruita.les peces a la fruitera. L'aire ha de circular bé entre elles per evitar el deteriorament accelerat de les diferents peces que hi tenim. Compte amb les patates i cebes, que al ser més dures normalment tenim tendència a amuntegar-les més.que tenim en un mateix recipient. Les peces noves, al fons, i les antigues, a sobre per ser consumides més ràpidament.retarda el procés de maduració i ajuda a evitar que les peces es facin malbé pocs dies després de comprar-les.Es poden, si ja han aparegut a la cuina?, el primer que s'ha de fer es llençar la peça malmesa ¡, el punt d'atracció de les mosquetes. Després, és important netejar el recipient on estava, així com llocs on hi pugui haver humitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor