Nova normalitat amb la Covid ben controlada

CONTAGIS 996.590 (+814) INGRESSATS 330 (-8) UCI 91 (-1) DEFUNCIONS 23.954 (+2) Rt 0,80 (=) REBROT EPG 37

(-3) VACUNACIÓ DOSI 1 5.942.052 (+2.125) DOSI 2 5.103.406 (+3.135) Actualització: 16/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.942.052 (+2.125) 84% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.822.033 (+4.272) 82,2% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 46.017 (-11.090) Actualització: 16/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.390.038 (+175) REBUIG A LA VACUNA 100.422 (+276) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.796.905 Dosis Moderna/Lonza: 1.339.448 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.941 Dosis Janssen: 346.965 Actualització: 14/10/2021

No hi ha restes de la cinquena onada i. Les dades proporcionades pel Departament de Salut ho confirmen l'endemà del primer dia de la normalitat prepandèmia a Catalunya.La situació alsés estable i els ingressats disminueixen dia a dia. Ho fan, però, amb comptagotes: en les últimes 24 hores s'han donati s'ha alliberat, que deixa les xifres en 330 ingressats i 91 pacients crítics. Pel que fa alsdiaris, se n'han registrat, que deixen el total des de l'inici de la pandèmia en 996.590.L'Rt es manté a 0,80, mentre que el risc de rebrot baixa tres punts, fins a 37. L'1,50% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.passa de 51,76 a 48,04, mentre que a 7 dies baixa de 21,32 a 19,40.Laa Catalunya continua a ritme lent. En les últimes hores han rebut la primera dosi un total de 2.125 persones, mentre que 4.272 persones han completat la pauta vacunal. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va advertir aquest dijous en una entrevista a RAC1 que "la malaltia continuarà entre nosaltres i hi haurà gent que, malauradament, emmalaltirà de manera greu".

