Laura Ferré (USTEC): «Hi ha moltes escoles que aquest curs han tornat a les ràtios d'abans»

Una aula de primer d'ESO de l'institut Ramon Barbat de Vila-seca el primer dia de curs 2021-2022. Foto: Eloi Tost/ACN

Laura Ferré, portaveu del sindicat USTEC a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Alumnes de l'escola Saavedra de Tarragona, en l'inici de curs 2021-2022. Foto: Josep M. Llauradó

Amb la jubilació del fins ara portaveu del sindicata Tarragona, Juan Carlos Feijoo, ha arribat un nou relleu., que ja es va estrenar en el càrrec en la roda de premsa d'inici de curs , és una mestra natural deque anteriorment treballava a l', a Segur. Entoma el càrrec com "un repte" però assegura que compta amb "el suport de les companyes i els companys".Aquest curs, però, no és gaire habitual. Un cop passat, sembla, el pitjor de la pandèmia, les restriccions a les aules es mantenen en diversos sentits. El Departament de la Generalitat no ha aportat els recursos suficients, segons assenyalen des de fa mesos els sindicats, i això es tradueix de nou en malestar a la plantilla. Ni tan sols el nou director dels Serveis Territorials,, ha estat capaç de respondre a les demandes exposades.. De com ha anat aquest primer mes de curs en parlem amb Laura Ferré.- Nosaltres no estem contents perquè hem iniciat el curs sense els recursos necessaris, sempre es continua depenent de la bona voluntat i de la vocació del personal educatiu. Respecte al curs passat, tornem a tenir aules massificades. Tenim el decret d'autonomia de centres i cada centre segons el que té s'organitza. L'any passat hi va haver una baixada de ràtio, però depenent de la voluntat del centre i dels espais que tenien disponibles. Això va anar en detriment de les especialitats, és a dir, els centres que tenien espais suficients van desdoblar grups però els especialistes per exemple de música van ser tutors i havien de fer totes les assignatures.Això significa que hi ha menys qualitat educativa i a més a més un sobreesforç de tots aquests docents. A secundària, en molts casos es van dedicar les 5 hores de l'horari no fix del professorat (que comprèn tant guàrdies com reunions) per fer només guàrdies. Per tant, les reunions s'havien de fer fora d'horari. Havent fet desdoblaments, quan falten alguns professors, no tenen gent per poder substituir. Aquest any hi ha moltes escoles que han decidit tornar a les ràtios que ja tenien abans perquè l'organització era impossible.- Sí, i per exemple a la Juncosa del Montmell ara ja sembla que va tot rodat, però porten molts anys perquè construeixin un centre on hi capiguen els que ara hi són.- Ara mateix seguim com l'any passat pel que fa a les condicions de seguretat. Tot i que no hi ha tants grups confinats com l'any passat, això és perquè han canviat els protocols de casos Covid. Ara, els que tenen la pauta completa no es confinen i no es demana aquesta quarantena de 10 dies.- Als instituts ara mateix hi ha un 65% d'alumnat major de 12 anys amb la pauta completa. Els que s'han de confinar sí que han de rebre l'educació a casa, nosaltres això ho veiem inviable perquè no tenim els recursos suficients com per dur a terme això.- A nosaltres ens ha arribat que els instituts que tinguin recursos ho poden fer servir, els que no en tenen els alumnes se'n van a casa.- Sí. A primària es confinen igualment perquè no tenen vacunació.- Es fan meses, però són d'informació, nosaltres demanem però no es negocia res. Les ràtios estan pendents dels pressupostos, no veiem que hi hagi aquesta voluntat que s'abaixin. I també del personal d'atenció educativa, estem molt d'acord que les escoles siguin inclusives, però això ha de venir dels recursos necessaris i del personal educatiu necessari. Es posen una medalla que són una escola inclusiva i no estem donant qualitat.- De moment, no hem vist cap canvi.- No tenim un posicionament clar. Ara tenim la variant Delta, que té molta més càrrega viral i és molt més transmissible. Sí que ens ha sorprès que l'any passat no era obligatòria venint d'on veníem i aquest any sí que ho és.- Nosaltres fem servir la veu, és la nostra eina principal. Hi ha hagut problemes de salut a causa de la mascareta. Però els nens la veritat és que pel que he parlat amb companys i companyes es pensaven que seria pitjor, la veritat és que s'hi han acostumat prou bé, són bastant conscients i responsables.- Ara per ara, els reforços Covid nosaltres calculem que a la província de Tarragona en tenim uns 400. Això és totalment insuficient per poder fer una baixada de ràtios. A més a més, amb totes les retallades que portem des de 2010 calculem que a Tarragona necessitem uns 900 docents més. Tornar l'hora lectiva, els terços que passin a mitges jornades... A secundària, les ràtios estan a 30 i demanem 25, i a primària estan a 25 i demanem 20. Això és molt difícil de calcular perquè cada centre té línies diferents. Només per aquesta hora ja serien 1.900 mestres més, és una quantitat molt elevada de personal. També volem un tècniques d'educació infantil (TEI) per cada escola, en calculem uns 200 i actualment en tenim 128. I de tècniques en integració social (TIS) calculem que en necessitem 250 i ara mateix en tenim 60.- Ara mateix tenim gairebé 100.000 persones a la borsa. Moltes tenen vacant i la resta són substituts, intentar es pot intentar.- Seguim tenint incerteses, però amb esperança que acabem amb la pandèmia i tot torni a la normalitat. Però també exigim que el Departament ens escolti. La nostra voluntat és oferir una escola pública i de qualitat i ara per ara no veiem que hi hagi voluntat per part del Departament perquè això sigui possible.- El decret Iceta ha d'esdevenir llei i tal com està escrit ara mateix obre la porta a l'acomiadament de milers i milers de treballadores. El que pretenen fer és rebaixar la interinitat d'un 40 a un 8% fent un concurs d'oposició com s'ha fet sempre, de lliure concurrència, en igualtat de condicions pel que fa a les persones que tant de temps porten donant servei al Departament com persones que potser ni formen part del sistema. Evidentment, les persones que estan treballant a més a més aquests anys tan durs, que ara s'hagin de presentar a unes oposicions tenint càrregues familiars i laborals, veiem que hi ha molta gent que se n'anirà al carrer. Per això demanem el concurs de mèrits.

