Tres autors amb el pseudònim Carmen Mola guanyen el Planeta d'un milió d'euros

Una gala presencial

La novel·la finalista

Torna el sopar tradicional

Els escriptors, amagats fins ara sota l'alter ego literari de, han guanyat elamb la novel·la. L'obra, escrita a sis mans, s'ha imposat als 654 originals presentats en l'edició del seu 70è aniversari, dotada per primer cop ambEs tracta d'una novel·la negra protagonitzada per un periodista, un policia i una nena, que intenten resoldre assassinats d'infants de classe humil. D'altra banda, laha estat(Madrid, 1962) amb la novel·la, que viatja a la història del segle XX, un premi dotat aquest any ambMola és eldels escriptors en les sevesen concret les que integren la trilogia La novia gitana(Alfaguara), protagonitzada per la inspectora Elena Blanco. Iniciada el 2018 i integrada pels títols La novia gitana, La red púrpura i La Nena, aquesta traduïda en vuit països i que ja té en marxa una adaptació televisiva. En les obres publicades fins ara, els tres autorsfins al punt de ser considerats l’Elena Ferrante espanyola.L'obra amb què s'han proclamat guanyadors és unaprotagonitzada per una adolescent. Jorge Díaz ha explicat que l’escriptura a tres mans va ser una idea "esbojarrada" que van tenir fa uns anys, i que darrera Mola hi ha tres escriptors i guionistes.Per la seva banda, Antonio Mercero ha destacat que el premi viatja al Madrid de 1834 enmig d’una epidèmia de còlera, "molt semblant" a les actuals. Agustín Martínez ha precisat que és una història de conspiracions i classes.La 70a edició del Premi Planeta s’ha celebrat enguany aldesprés de molts anys celebrant-se al Palau de Congressos de Barcelona, i després de la passada edició marcada per la pandèmia amb menys aforament al Palau de la Música, on va guanyar Eva García Sáenz de Urturi amb la novel·la Aquitania, i que va tenir Sandra Barneda com a finalista amb Un océano para llegar a ti.El jurat de laha seleccionat aquestes dues obres entre les deu novel·les finalistes d'enguany, que van ser escollides, una xifra rècord en la història dels guardons. El jurat de està format per José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Belén López.Enguany destaca la dotació dels premis que si bé inicialment era de 601.000 per al guanyador i 150.250 per al finalista, serà finalment d', respectivament. La quantia fa quedistingit amb aproximadament 998.000 euros -10 milions de corones sueques- i empaten com a. Al premi s'hi han presentat autors d'arreu, on hi destaquen obres de l'estat espanyol, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord, Amèrica Central i Europa.és llicenciada en Dret i Geografia i Història, i és autora d’El gran arcano (2006), La brisa de Oriente (2009), El alma de las piedras (2010), Las tres heridas (2012) i sobretot La sonata del silencio, adaptada a la televisió. També, Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido i La sospecha de Sofía. Sánchez-Guernica ha explicat que la novel•la versa sobre com influeix la Història en les persones, així com del paper dels totalitarismes.Després de la passada edició marcada per la Covid i celebrada només amb els deu finalistes del guardó, els responsables del Grup Planeta, editors, llibreters i la premsa,, on s'hi ha reunit uns 600 convidats, i que ha tingut importants mesures de seguretat.Ha destacat la presència delsd'Espanya, rebuts pel president del Grup Planeta,D'altra banda, per la catifa vermella han passat lade la Generalitat,(que ha trencat la postura dels darrers anys del Govern de no enviar-hi representants); el ministre de Cultura,; l'alcaldessa de Barcelona,, i la delegada del govern espanyol,Creuheras ha destacat que aquest ha estat un "per la represa desprès de la pandèmia i peldel guardó. El president del grup ha recordat la família Lara i ha celebrat que el projecte segueix creixent any rere any després de 25.000 novel•les presentades en tota la seva història.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor