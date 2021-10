Les 10 millors cançons de la història, segons la «Rolling Stone»

1. ​Respect - Aretha Franklin - 1967

2. Fight the Power - Public Enemy - 1989

3. A Change Is Gonna Come - Sam Cooke -1964

4. Like a Rolling Stone - Bob Dylan - 1965

5. Smells Like Teen Spirit - Nirvana - 1991

6. What’s Going On - Marvin Gaye - 1971

7. Strawberry Fields Forever - The Beatles - 1967

8. Get Ur Freak On - Missy Elliott - 2001

9. Dreams - Fleetwood Mac - 1977

10. Hey Ya! - Outkast - 2003

La prestigiosa revistaha publicat aquest divendres l'actualització de les millors cançons de la història. L'últim cop que es va publicar el rànquing va ser l'any 2004, i ara s'hi han incorporat cançons dels últims anys, com Safaera, de; Dynamite, de; Hotline Bling, de; o Back to Black, d'Tot i això, però, el top-10 es manté idèntic al de fa 17 anys; és a dir, no s'hi ha incorporat cap cançó posterior a l'any 2004. Així doncs, aquestes són lessegons la revista Rolling Stone.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor