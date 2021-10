La fi definitiva d'ETA: una dècada de pau sense memòria compartida

Sense abordar el conflicte polític

"Víctimes de primera i de segona"

L'exemple de la família Jauregi

El triomf de la vida

El triomf paradoxal del PNB

El 20 d'octubre del 2011,va anunciaral mateix temps que reclamava delsque iniciessin un procés deper superar definitivament el conflicte. També llançava una crida a la societat basca" perquè s'impliqués en un "procés de solucions per construir un escenari de pau i llibertat".La decisió de l'organització arribava després d'un seguit d'anuncis que ja apuntaven en la mateixa direcció. El setembre de l'any anterior havia manifestat la fi de les "accions armades ofensives", i el gener del 2011 feia públic un. L'anunci de la fi definitiva va venir després d'una etapa d'afebliment de l'organització, castigada per les contínuesde grups operatius i en ple debat intern en el si de l', que havia demanat a ETA l'abandonament definitiu de les armes. L'anunci de l'autodissolució de l'organització es produiria el 2018.També es va intensificar la pressió internacional per afavorir una sortida pacífica a la situació basca. La, signada per una vintena de personalitats, entre elles diversos premis Nobel com el bisbe sud-africào el nord-irlandèsva ser una altra fita per aplanar el camí cap a la sortida del conflicte.Amb la perspectiva d'aquests deu anys de pau, quina és la situació actual al País Basc? Què s'ha assolit i què resta pendent per una superació total del conflicte? Hem conversat amb tres persones que coneixen bé la realitat d'Euskal Herria: el periodista basc, filla de l'exgovernador civil de Gupúscoa Juan María Jauregi, assassinat per ETA; i el periodista catalàL'abandonament de les armes per part d'ETA no va ser fruit d'un procés de negociació política amb l'Estat, sinó que va ser una decisió unilateral de l'organització. "Ningú s'imaginava que el procés acabés així,", assegura Bañuelos. "De fet, en el camí que porta a ETA a deixar les armes hi ha improvisació". assenyala el periodista, que coneix a fons la realitat basca. A més de treballar en mitjans és productor, i en la seva filmografia destaca l'impactant, una pel·lícula sobre la massacre de treballadors a mans de la policia el març del 1976.El fet que la fi de la lluita armada respongués a la decisió d'ETA -això sí,- explica que no s'hagi canalitzat un relat compartit en la societat basca de les causes -el conflicte polític- i les conseqüències que ha deixat l'activitat terrorista, les víctimes de tots els bàndols i els presos. Al llarg de cinquanta anys d'activitat armada ETA va matar 853 persones. L'organització va patir 147 baixes mortals i, com a mínim, vint d'elles van caure per la guerra bruta de l'Estat. Dels gairebé 700 presos que tenia quan es va dissoldre en queden menys de 200, molts dells encara en règim de dispersió.Bañuelos assenyala dos aspectes que encara suposen ferides obertes en el conflicte basc: "L'existència deés un fet". Què vol dir? Que no es posen al mateix lloc les víctimes de l'acció d'ETA i els morts pelso del terrorisme d'Estat durant tots els anys de violència.Pel que fa als presos, hi ha hagut canvis en política penitenciària, amb l'acostament de reclusos a centres propers a Euskadi des de l'arribada del govern dei el traspàs de lesal Govern basc. "Però al costat de l'acostament hi ha el tema de les condicions de vida dels presos, que surten de la cel·la amb el compliment estricte de les penes i amb el mateix grau", ressalta Bañuelos.Hi ha pocs exemples del que ha representat el drama d'Euskadi que el que ha viscut la família deel juliol del 2000. Va pertànyer a l'organització armada i va ser detingut en el transcurs de les mobilitzacions contra el procés de Burgos, el 1970. Va trencar amb l'organització pel seu rebuig a la violència. Va militar en el Partit Comunista i finalment va ser membre del PSE, ocupant el govern civil de Guipúscoa, des d'on va ordenar investigar denúncies per tortures. Va voler aclarir les circumstàncies dei es va enfrontar al general Enrique Rodríguez Galindo, el cap del quarter d'Intxaurrondo., la dona de l'exgovernador civil, va protagonitzar un dels gestos que contribueixen a millorar una societat, quan va mantenir una trobada amb un dels membres del grup que va matar Jauregi i es va pronunciar per una reconciliació en la societat basca. La seva filla, Maria Jauregi, és una llicenciada en Medi Ambient que comparteix la posició de Maixabel, la història de la qual és relatada al cinema en l'última pel·lícula de la directora. La filla de l'assassinat celebra "l'alegria pel fet que la violència s'hagi acabat", destaca que "ja no hi ha por" i veu amb bons ulls que "es pugui parlar tranquil·lament de tot, en favor d'una"."Hem de conèixer el que ha passat per no tornar a repetir-lo, i la millor manera és reconèixer el dany causat i fer un esforç per posar-se en el lloc de l'altre", sosté. La filla de Juan Maria Jauregi creu que "", i posa de manifest que l'Estat "encara no ha admès el seu paper en la creació del GAL". Les seves posicions han fet d'ella objectiu dels sectors més bel·ligerants de la dreta espanyola: ", però el cert és que no hi ha una única veu que les representi a totes", assegura. Per ella, més que exigir perdó, l'important és el rebuig a la violència i admetre el dolor causat.Sobre l'exigència o no de perdó hi ha hagut debat en sectors de la societat basca. El cert és que fins i tot, fa uns anys, com és el cas de l'expresidenta del parlament basc, van defensar la importància del rebuig a la violència per davant d'una petició retòrica de perdó. "Però si ja han demanat perdó", explica el periodista Antoni Batista, que acumulai una bibliografia de referència. Batista recorda l'acte que va impulsar l'any 2012 a la Universitat de Barcelona, en què l'exdirigent abertzaleva reconèixer el dolor causat per ETA davant de parents de víctimes del terrorisme comPer a Batista, un conflicte que dura cinquanta anys "no se supera en deu". I si anem més enrere, i recordem la guerra i la postguerra, i encara més enrere, i ens situem en les guerres carlines, estem parlant d'un conflicte permanent", manté. Amb tot, resumeix: "El més important sí que s'ha resolt., a la llibertat, a no tenir por i a acabar amb les extorsions".Batista recorda que l'esquerra abertzale contribueix a l'estabilitat política ien aquests moments, i subratlla el paper que juguen les víctimes: "i passar a dir-se Associació d'Algunes Víctimes perquè no totes pensen el mateix". Però de tots els vessants de la realitat basca, Batista insisteix en què cal destacar el "triomf del dret a la vida" tal com es reclamava quan hi havia morts.Deu anys després de l'adeu a les armes d'ETA, la política basca ha canviat molt. En aquell moment, el lehendakari era el socialistai al parlament hi havia una majoria constitucionalista. Ara, el bloc unionista suma 16 diputats de 75, més 1 escó de Vox. El lendakarilidera un executiu del seu partit, el PNB, amb el PSE. Els nacionalistes bascos han recuperat l'hegemonia a Euskadi però, paradoxalment, no es veu a l'horitzó ni l'ombra d'unOskar Bañuelos fa un diagnòstic contundent: "Com és que amb una clara hegemonia abertzale al Parlament no es planteja un projecte sobiranista? Perquè el PNB no vol, no anirà a una confrontació política amb l'Estat. Hi ha una part del vot d'ordre que ara va a parar al PNB. En el fons, continua en la línia que un diava teoritzar al dir que l'objectiu era sentir-se còmodes a Espanya".El maig del 1966, el cantantva visitar Euskadi. D'aquella visita va sorgir el tema País Basc, on canta "tots els colors del verd" i l'impacte que li va causar aquella terra: "Portava el vent la força / d'un poble que ha sofert tant. / Portava la força el vent / d'un poble que ens han amagat". Parlant del paisatge basc, el cantant deia que. El 1966, Euskal Herria encara havia de viure capítols sagnants i violències de tots costats. Però ja fa deu anys que les armes i la por han callat, i el País Basc mostra més que mai tots els colors del verd.

