Eltanca la porta per ara a un traspàs de les vies de–que són propietat d'- així com de la comissaria dei també a un acord imminent pel blindatge del català a la llei de l'audiovisua estatal. Diverses fonts de lahan explicat aquest divendres que veuen impossible assolir una entesa amb ERC pel blindatge del català abans del debat i votació de les esmenes a la totalitat dels, que tindrà lloc els dies 3 i 4 de novembre i on l'executiu de Sánchez necessitarà els vots dels republicans.De fons existeix una discrepància del–que és qui pilota el projecte de la normativa audiovisual- amb el concepte de blindatge del català que reclamen els grups independentistes. Els ministeris eviten per ara fer cap cessió que permeti aplanar el camí dels suports d'ERC als pressupostos. Els 13 vots dels republicans són crucials iva recordar aquesta setmana que un cop eliminat Cs de l'equació "agradi o no" l'acord passa per ERC.Rufián evita posar terminis, però fonts d'ERC han apuntat aquesta setmana que aspiren a tancar un acord sobre la presència del català a la llei audiovisual que prepara el govern espanyol abans d'abordar a fons una eventual aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021. Lava promoure ahir una reunió amb el sector per fer "front comú" de cara a la negociació amb el govern espanyol Aquest acord, segons el govern espanyol, no es produirà en cap cas abans de la votació de les esmenes a la totalitat dels comptes, els dies 3 i 4 de novembre, i existeixen dificultats serioses perquè es produeixi després, perquè el Ministeri d'Economiai no vol parlar de cap "blindatge" del català.Les mateixes fonts apunten que malgrat totes les dificultats ERC isón socis prioritaris en aquests contactes de cara a l'aprovació dels pressupostos, i expliquen també que hi ha hagut contactes amb el conseller d'Economia,, tot i que no veuen factible a hores d'ara que Junts acabi donant suport als comptes.Altres fonts assenyalen també que malgrat les peticions de la Generalitat el traspàs de Rodalies no podrà incloure les vies i infraestructures d'Adif. És el que va apuntar la ministraaquesta setmana a les Corts: una cosa és el servei i el finançament, que és el que es negocia ara, i. Segons aquestes fonts el fet que les vies siguin utilitzades per altres serveis de llarg distància i mercaderies impossibilita que es pugui fer la transferència en el marc legal vigent.Altres fonts del govern espanyol tanquen la porta també al traspàs de la comissaria de laa Via Laietana. Una reivindicació que compta amb el suport del Govern i de l'Ajuntament de Barcelona però que topa amb el 'no' frontal del Ministeri de l'Interior. El ministreja va assegurar al Congrés que al seu entendre la feina diària dels agents ja "resignifica" democràticament la comissaria.

