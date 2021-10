ERC paga totes les fiances del Govern Puigdemont davant del Tribunal de Comptes

Un procés que ve de lluny i encara s'ha de jutjar

L'endemà que el decidís rebutjar l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) per cobrir els alts càrrecs del Govern afectats per la causa contra l'acció exterior de la Generalitat,ha pres la decisió d'avançar uns dos milions d'euros per resoldre la situació. El moviment, avançat aquest divendres per La Vanguardia , cobreix tots aquells dirigents que tenien responsabilitats governamentals en el període 2016-2017, de manera que també cobreix l'expresident, líder de. Fonts republicanes assenyalen que la quantitat s'ha pogut avançar sense haver de fer ús d'immobles de la formació gràcies a "l'esforç de l'organització i la militància"."És molt greu que el Tribunal de Comptes actuïper dipositar els pagaments i és inacceptable i vergonyós que els embargaments siguin imminents. Per això les defenses dels afectats faran recurs a totes les instàncies possibles i activaran tots els instruments legals a l'abast per denunciar i revertir aquesta injustícia.", destaquen les mateixes fonts d'ERC. Amb l'avançament d'aquesta quantitat, que és pràcticament la meitat dels 5,4 milions que reclama l'òrgan fiscalitzador, també quedaran coberts dirigents com, exconseller d'Exteriors, o, eurodiputat.Fonts d'ERC remarquen que altres afectats estan "dipositant béns immobles" amb el mateix objectiu d'evitar que hi hagi afectacions personals, però també insisteixen que no existeix la certesa que el tribunal aturi els embargaments ordenats ahir. En una compareixença des del, l'expresidentva indicar que estaven davant del "pitjor" dels escenaris i va donar per fet que se li embargaria el pis -que ja ho va estar per tota la causa instruïda al voltant del- i part del salari. En paral·lel, el Govern ja ha anunciat un recurs per fer valer els avals de l'ICF, impulsats a través d'un fons complementari de riscos ideat pel conseller d'Economia,El matí d'homenatge al president, assassinat fa 81 anys, s'ha convertit en un reguitzell de crítiques cap a la decisió del Tribunal de Comptes de tombar els avals de l'ICF. "Amb la mort de Companys volien matar les institucions del país. Avui veiem com aquestes institucions segueixen patint atacs dels que volen que el poble de Catalunya no pugui aspirar al màxim de llibertat i justícia social", ha assegurat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha considerat que els "motius de fons" que van portar el feixisme a afusellar Companys continuen vius. El president considera que la decisió de l'òrgan fiscalitzador només buscaamb criteris ideològics. La resposta davant d'aquesta situació, ha dit, es farà "amb tots els, la màxima".Un dels dirigents afectats per la decisió del Tribunal de Comptes, el líder d'ERC,, a qui se li reclamen 1,9 milions d'euros, també ha lamentat des de l'acte celebrat a Montjuïc que "la repressió mai s'atura" i ha assegurat que ell i la seva família afrontaran "amb la mateixa dignitat i coratge com la presó" la decisió de ser embargats. El líder del PSC,, ha afirmat que el decret llei que crea el fons complementari de riscos de la Generalitat "era ajustat a dret" -la Moncloa no l'ha recorregut-, però ha demanat "respectar" la decisió del tribunal. El dirigent socialista ha recordat Companys: "Avui recordem el passat amb el compromís de mirar endavant".La magistrada instructora ja havia mostratsobre el sistema ideat per la Generalitat a través de l'ICF -de moment no hi ha cap banc disposat a avalar- tot argumentant que resulta paradoxal que avali la mateixa entitat pública presumptament perjudicada. Per aquest motiu, va demanar un informe a l'abans de l'estiu, però l'organisme va evitar pronunciar-se en considerar que podria afectar la imparcialitat del procediment. Sí que va dir que el decret llei que va crear el fons per avalar no havia estat suspès ni declarat inconstitucional. De fet, va rebre el vistiplau del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) abans de portar-se a votació al ple. La causa afecta una trentena d'alts càrrecs del Govern per un presumpteper promoure el procés a l'exterior a través de les delegacions i el Diplocat. El tribunal ha rebutjat també els recursos que van interposar els afectats. Entre els afectats hi ha l'exsecretari del Diplocat, a qui se li reclamen 3,6 milions; l’exinterventora de la Generalitat(3,1 milions), l’exconseller de Presidència(2,9 milions), l'expresident(2,8 milions), l'exconseller d'Economia(2,7 milions), l'exconseller(2,1 milions), l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC,(1,9 milions), i l'expresident i líder de Junts,(1,9 milions).Paral·lelament, lava obrir abans de l'estiu una investigació contra els avals. La setmana passada, el ministeri pública va prendre declaració com a testimonis els vocals independents de l'ICF que van votar en contra dels avals i també al conseller delegat que es va abstenir. Tots ells es van ratificar en els seus arguments isobre la viabilitat de la fórmula plantejada pel Govern.

