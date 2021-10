Mor un diputat britànic apunyalat durant una trobada amb els seus votants

El diputat conservador britànic, de 69 anys, ha mort aquest divendres després de patir diversesaquest divendres durant una trobada aquest migdia amb els votants de la seva circumscripció a, al comtat anglès d'. L'atac ha tingut lloc en una, durant una trobada que va interrompre un home armat amb un ganivet, segons ha explicat Sky News.La Policia d'Essex ha confirmat en les seves xarxes socials lad'un home després d'un "incident". "No estem buscant a ningú més", ha aclarit la institució. Aquests tipus de trobades amb els ciutadans són relativament freqüents ali el mateix Amess l'havia promogut a les seves xarxes socials, al costat d'una adreça de correu electrònic i un telèfon per gestionar laPrecisament en un fòrum similar va ser assassinada el juny de 2016 la diputada laborista, de 41 anys. L'autor del crim,, vinculat a l'extrema dreta i amb problemes mentals, va ser condemnat a cadena perpètua per l'atac. Cox va ser la primera legisladora britànica assassinada durant el seu mandat des de 1990, quan el conservadorva morir víctima d'un atemptat amb cotxe bomba reivindicat per l'

