Testimonis asseguren al jutjat que els treballs encarregats per Exteriors no eren per motius ideològics

Dos testimonis han assegurat aquest divendres al jutjat que els encàrrecs de la Generalitat per suposadamentno es van fer per motius. En el marc de la investigació contra una desena d'ex alts càrrecs del Govern, com, un productor audiovisual i un expert en política internacional han assegurat que treballen per moltes institucions i empreses no sobiranistes. També han assegurat que les feines es van fer amb professionalitat i es van cobrar al preu habitual.és director de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), un prestigiós centre interuniversitari vinculat al CIDOB i presidit per l'exministre socialista Narcís Serra. Només aquest fet, que estigui presidit per un reconegut socialista, ja li ha servit a Jordana per desmentir que l'informe li fos encarregat per motius ideològics. A més, ha dit que estan acostumats a encàrrecs de centenars de milers d'euros o fins i tot superiors al milió d'euros, i el delva ser de 80.000 euros. De fet, l'informe sobre sobiranies i canvis de fronteres es va fer a partir de diverses intervencions en jornades centrades en temes com Kosovo, Escòcia o el Brexit. Després se'n va fer un llibre., un dels propietaris de la productora audiovisual Batabat, ha explicat que de gener a març del 2014 van fer uns vídeos a favor del dret a decidir per a una revista en anglès sobre Catalunya promoguda per la Generalitat i el Diplocat. La magistrada ha mostrat interès per si els vídeos tenien relació amb la consulta del 9-N, tot i que en aquells mesos encara no s'havia convocat. També li ha preguntat si la contractació de la productora va ser per motius ideològics, i Cortacans ho ha negat, al·legant que no només han treballat per TV3, sinó també, i encara més amb TVE o la selecció espanyola, altres mitjans estatals, autonòmics i internacionals, i marques diverses.El primer testimoni és un home que treballava des d'una oficina de 'coworking' de la Generalitat a Brussel·les i ha assegurat que totes les despeses eren reals i estaven justificades.Aquest dijous van declarar com a testimonis el sociòlegi el jurista. Segons han explicat fonts jurídiques, Cardús va dir que va ser l'exdiputat de CDC al Congrés Jordi Xuclà qui va suggerir el nom d'una empresa belga, BVBA Services, investigada per corrupció, per fer un informe el 2015 sobre nous sistemes de defensa internacoinal i valorat en més de 4.000 euros. L'empresa no tenia treballadors i ningú ha pogut aportar el treball suposadament fet. Cardús va al·legar que en canviar de lloc de feina va perdre l'accés al correu electrònic on tenia l'encàrrec que li havia fet l'exsecretari d'Exteriors de la Generalitat, investigat a la causa.González Bondia ha explicat que el Diplocat i la Consellera d'Exteriors van encarregar a la URV dosdiferents i que van elaborar professors diferents. Per tant, no va ser un treball facturat dues vegades o fraccionat per adjudicar-lo a dit com opina l'acusació.Les declaracions s'emmarquen en la investigació que el jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona té oberta pel suposat desviament fraudulent de fons públics per internacionalitzar el procés sobiranista entre el 2011 i el 2017 mitjançant 11 contractes d'informes o treballs acadèmics que el Tribunal de Comptes i la fiscalia consideren arbitraris i fora de les competències de la Generalitat.Per dimecres que ve està previst que declari també com a testimoni l'activista Mònica Sabata. Després, des de finals d'octubre fins a finals de novembre està previst que declarin els deu investigats, entre els que destaquen, a més d'Albinyana, l'exconseller Raül Romeva i altres ex alts càrrecs com

