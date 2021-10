El retorn de la normalitat deixa un sabor agredolç als sectors afectats

"Amb aquestes restriccions, les sales petites no podien sobreviure"

La ciutadania ha viscut cinc onades de la Covid, s'ha adaptat a ser menys a tot arreu, ha reduït la seva activitat i, fins i tot, ha conviscut durant mesos amb el toc de queda. Tot això, però, ja és passat.Bars i restaurants sense restriccions horàries i al 100% d'ocupació, equipaments culturals també al 100% i increment de l'ocupació màxima permesa als equipaments esportius -80% a l'interior i 100% a l'exterior."Encara estem en pandèmia, però".ho va explicar aquest dimarts i les dades de la Covid de les últimes setmanes ho confirmen. La pregunta, però, ésaquesta(gairebé) total elsdurant tots aquests mesos?en parla amb treballadors de la restauració, el món de la cultura i els equipaments esportius.Restriccions fora, sí, però les, un fet que afecta els professionals i els usuaris de tots tres àmbits. El sector de la cultura ha estat un dels més afectats: limitacions d'horari, d'aforament, d'entrada i de sortida. Tot i que alguna de les mesures ha acabat sent positiva, com l'avançament de les funcions nocturnes als teatres, els professionals del sector estan d'acord que "amb aquestes restriccions, les sales petites no podien sobreviure".És el cas de lade Barcelona, on el 70% d'ocupació que tenien fins ara només permetia un total de 30 butaques ocupades per sessió.n'és codirectora i valora molt positivament poder tornar a la normalitat prepandèmia. La salaper garantir la seguretat del públic i, quan entri en cartellera una nova obra.", explica, un dels responsables de programació artística del teatre Victòria, ja que ara "queden butaques buides entre els grups bombolla que ja havien comprat l'entrada i no es podran vendre". Al, doncs,durant les pròximes dues setmanes.En aquest cas, el teatre de l'Avinguda Paral·lel té un aforament aproximat de fins a 1.200 espectadors per funció i recuperar-los tots suposa un respir per als programadors. "Lesprogrameni recuperar el 100% d'espectadors permet", celebra Pons.Això sí, en tots dos casos estan preocupats per. La reducció d'aforament, sumada a l'obligatorietat de mantenir distància entre els usuaris, ha permès tenir un espai més privat i reservat a les sales de teatre, però també als cinemes i als espais de música en viu.Els establiments de la restauració han hagut d'adaptar els locals ambper poder garantir les distàncies i. Tot i que aquest divendres al migdia ja s'han vist establiments a ple rendiment, a latenen intenció de mantenir les mesures durant uns dies més."No hi ha tanta clientela com abans de la pandèmia com per fer el canvi tan radicalment", explica, director d'aquest racó de l'Eixample ideal per als amants de la cervesa. La ubicació de l'establiment, a la cruïlla del carrer Mallorca amb Rambla Catalunya, denota que bona part dels seus. I la capital catalana encara no ha recuperat el flux de turisme habitual."Ara, posar dues o tres taules més no ens ajuda gaire, un gruix de clients important és turista oriental", lamenta Rojas. Així, i fins que el propietari de l'establiment no revisi la situació durant la setmana vinent, la Cerveseria Catalana mantindrà uns dies més el. A més, el local no traurà, de moment, lesque van instal·lar en la primera reobertura l'estiu del 2020.Uns per decisió pròpia i els altres per obligació. Elsnomés recuperen eld'aforament a les; els, de moment, es quedeni, naturalment, amb mascareta obligatòria. Qui hi guanya? Els grans estadis, com el Camp Nou, i les instal·lacions esportives grans.". El coordinador de la logística de la, explica que la millora, en el cas d'aquest tipus d'equipament, no ha estat gaire rellevant. Això no obstant, es mostra confiat per tornar a la "normalitat" aviat. "No hi ha previsió de quan s'arribarà al 100%, tot i queUrgell remarca que, a més, els gimnasos DIR mantindranque ja no són obligatòries per garantir la seguretat dels usuaris. Així, elper accedir-hi, laentre usuaris i laes manté encara que pugui entrar una mica més de gent a les instal·lacions alhora.

