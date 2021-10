«Tsunami» de lava a La Palma

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

El volcà Cumbre Vieja no dona treva. Aquest dijous a la tarda es va desbordar el riu de lava del con principal i els científics ja qualifiquen el descens de la lava com un autèntic "tsunami". Tal com ja van indicar des de l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, tot sembla indicar queAixí ho va explicar la portaveu del Comitè Científic de Pevolca (Pla d’Emergències Volcàniques de Canàries) i directora de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries,, que ha recordat que per calcular el final d’una erupció s’utilitzen diversos paràmetres, com la, que hauria d’estar al voltant de les 100 tones diàries, o fins i tot menys, lai el. Aquests paràmetres, en aquests moments, no compleixen els requisits per poder dir que el final de l’erupció està pròxim.En relació amb elque avança cap al nord-oest i que dimarts va obligar a l’evacuació preventiva a noves zones de La Laguna, al municipi de Los Llanos, el Cabildo de La Palma hSegons dades del satèl·lit Copernicus, un total de. D’aquestes, 1.408 han estat derruïdes i 83 estan en risc. A més, hi ha 280 persones allotjades a l’Hotel Princess de Fuencaliente i la xifra d’evacuats es manté en unes 6.000 persones, la majoria dels quals estan allotjades en segones residències o amb familiars o amics.A hores d’ara,de La Palma està operant amb normalitat i només té problemes quan hi ha vent de l’oest, que deixa cendra a la pista. Durant la nit de dijous a divendres s’han localitzat més d'el més fort de magnitud 4,5 a l'escala de Richter a la localitat de Mazo.​​

