El juliol del 2020,va desplegar un dispositiu especial als aeroports per restringir l'accés a les instal·lacions, permetent només el pas a treballadors i passatgers. Els qui haguessin d'agafar un avió, podien entrar a les terminals fins sis hores abans del seu vol. Els acompanyants s'havien d'acomiadar a la part exterior. A fora també havien d'estar els amics i familiars que vinguessin a buscar passatgers a la zona d'arribades. Dins les instal·lacions, l'anar i venir de gent era el mínim indispensable.Aquella insòlita imatge, però, ha quedat enrere aquest divendres. Des de la mitjanit d'aquest 15 d'octubre,. La zona d'arribades, de fet, ha estat la que ha notat el canvi més substancial, amb desenes de persones omplint l'espai d'espera situat després de la recollida d'equipatges. L’única diferència respecte a abans de la pandèmia ha estat l'ús de mascaretes i el distanciament entre la gent, senyalitzat a terra."És importantíssim veure tothom esperant per abraçar els seus familiars just a la porta. Una cosa tan senzilla i que abans no es podia fer", ha explicat l'Héctor, que acabava de fondre's amb una abraçada amb el seu germà Leonardo, acabat d'aterrar de Sao Paulo. La mateixa felicitat han expressat els nombrosos passatgers i familiars entrevistats en una jornada marcada per una forta expectació mediàtica.Tot i el canvi, al Prat continua vigent el. Així, en el cas de la Terminal 1, si es deixa el cotxe a l'aparcament, no es pot entrar directament a les instal·lacions i és obligatori sortir primer a la zona exterior. Fonts d'Aena apunten que aquest circuit es retirarà progressivament quan ho indiquin les autoritats, alhora que recorden que es podria limitar l'accés d'acompanyants novament si es detecta un risc d'aglomeracions.