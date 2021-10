A Lluís Puig i Josep Lluís Alay, periodísticament

Disculpeu, una pregunta: L’interès respecte al volcà de La Palma (més enllà del patiment i pèrdues de la gent de l’illa) es per que pertany al continent africà? o per la seva espanyolitat?

Quant està costant a @tv3cat mantenir aquest desplegament informatiu del qual ni en parlen ja moltes cadenes espanyoles? Per què? No passa res al món que tingui més interès per als catalans? Vergonya informativa