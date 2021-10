Els Pujol van moure set milions d'euros poc després que sortís a la llum un compte a Suïssa

Jordi, Marta, Pere, Oleguer i Mireia Pujol, cinc dels set fills de l'expresident, van ingressaren efectiu a diversos comptes d'Andorra vinculats a societats offshore de Panamà i que es van utilitzar per investir en accions, segons revelen els, una investigació delen la qual han participat diversos mitjans. Els moviments es van produir pocs dies després que El Mundo publiqués que la família Pujol tenia un compte amb 137 milions d'euros en un banc dea través d'un fundació de la qual penjaven diverses societats.Segons apunta La Sexta, els fills de Pujol es van aprofitar d'aquestes societats, creades a través d'un despatx panameny investigat per la creació de mercantils offshore. Van obrir comptes a la(BPA) el 19 de novembre de 2012, només dos dies després de la publicació d'El Mundo que assegurava l'existència del compte a Suïssa. Va ser en aquests comptes andorrans on cinc dels fills de Pujol van ingressar set milions d'euros.Les fundacions de la família, conegudes per la Policia Nacional i el jutge del, són Kopeland (Jordi), Clipperland (Pere), Doral (Marta), Doneran (Mireia) i Kamala (Oleguer). Els fills de l'expresident van ingressar diner en metàl·lic a les seves societats. El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, va ficar-hi 3,6 milions en sis operacions; Mireia, 1,2 milions; Oleguer, 900.000 euros; Pere, 146.000 euros; i Marta, 71.000 euros. Tot plegat, a través d'un dels suposats testaferros de Pujol.Els ingressos es van fer tots el mateix dia, el 21 de novembre, quatre dies després de la publicació d'El Mundo. Els diners es van utilitzar després per comprara empreses com Telefónica, Santander, Iberdrola o CaixaBank, entre d'altres.

