El far de Montjuïc Foto: Dani Cortijo

El far de Montjuïc, des del mar Foto: Dani Cortijo

, a no ser que estigui relacionada amb el món portuari o l’hagi vist des d’algun vaixell, no el coneix, perquè està penjat a l’espadat del Morrot mirant de cara al mar. A més, és gestionat pel port de Barcelona i està prohibit accedir-hi per motius de seguretat, tot i que fa relativament poc va existir un projecte per obrir-lo de cara al públic que va quedar aturat i l’autoritat portuària el fa servir com a centre de convencions., una de les formes més senzilles i properes de veure el far és des del mateix Castell de Montjuïc, només cal cercar-lo a la cara de la muntanya que mira cap al mar i allà el trobarem. Tot i això, sobretot depenent de l’estat de la vegetació del camí que voreja la fortalesa de cara al mar, pot ser que des d’aquest angle sigui difícil visualitzar el far en concret. Actualment, l’accés a l’equipament està vedat si no és amb un permís especial i no és possible accedir a les instal·lacionsés doncs un far relativament modern. Es va instal·lar a l’espadat del morrot, la part rocosa i costeruda visible de la muntanya de Montjuïc que els vaixells es troben de cara quan volen atansar-se al Port Vell de Barcelona. Cap al 1915 es va substituir la llanterna de combustió per petroli per un mecanisme elèctric i, de fet, més enllà d’algunes millores en el grup electrogen entre d’altres, el far manté bastant la tecnologia de 1925., potser per la seva dificultat per veure’l des de terra ferma, el far segueix sent desconegut per la immensa majoria de la població. Tot i això, els fars en general sempre han estat acompanyats d’una certa aura romàntica i misteriosa i el fet que aquest far sigui gairebé secret i difícil d’albirar encara potencia més aquests atributs màgics.com arreu de Catalunya, us recomano que consulteu la publicació: Els fars de Catalunya. De nord a sud per la costa del Departament d’Innovació i Empresa de la Generalitat.

