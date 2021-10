Renfe ja ven bitllets de llarga distància amb un any d'antelació

ha iniciat l'ampliació a un any del període de venda anticipada per a 58 serveis d'AVE i Llarga Distància, amb l'objectiu de sumar en les pròximes setmanes 50 trens més fins a aconseguir un total de 108 serveis amb compra anticipada d'un any.Segons l'operador, l'objectiu és que els viatgers puguin obtenir preus més barats i, per la qual cosa continuarà treballant per incorporar nous serveis que permetin la compra dels seus bitllets amb un any d'antelació.Aquesta mesura se suma a unes altres que ha adoptat Renfe en els últims mesos encaminades a facilitar i abaratir la compra de bitllets i s'emmarca, així mateix, en el pla estratègic amb el qual la companyia pretén millorar la qualitat dels serveis, l'experiència dels clients i l'eficiència dels recursos i mitjans utilitzats, indica l'empresa.En aquest sentit, el mes d'abril passat es va redissenyar elper a oferir la compra de bitllets "a la carta", mesura que també persegueix l'objectiu de facilitar i abaratir la compra de bitllets, segons la companyia.​​

