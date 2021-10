El PSC aspira a mantenir influència en la nova direcció del PSOE

La Declaració de Granada, en el terreny conceptual

"Pedro, aguanta ferm. Per Déu, lliura'ns de Rajoy. Resisteix a les pressions". Amb aquesta ja mítica proclama pujada de decibels, lligava el 24 de setembre del 2016 el destí del PSC al lideratge de Pedro Sánchez . Els socialistes catalans van ser part de l'engranatge indispensable per retornar-lo a la secretaria general del PSOE després de ser defenestrat pels barons, i des d'aleshores Sánchez ha mimat unsempre fidel a l'hora de designar càrrecs de govern. Unaque els depretenen mantenir a la direcció que es triarà en el congrés que aquest divendres arrenca a València.En el darrer conclave, tres membres dels socialistes catalans van ocupar cadires a l'executiva del PSOE : l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet,-rellevada per l'alcaldessa de l'Hospitalet,-; l'alcalde de Viladecans,; i l'exsíndic de l'Aran,. Caldrà veure ara si el PSC torna a comptar amb tres representants. D'entrada, en formarà part, que com a portaveu del Senat serà membre nata de la cúpula i, també, la veu catalana de referència. Fonts socialistes donen per descartat que s'hi incorpori Illa, abocat ara a assumir el relleu d'Iceta al capdavant del PSC.Es dona per fet que Marín, imputada en el cas Consell Esportiu , no repetirà. Si algú està més ben situat per repetir, seria Ruiz. També es dona per probable alguna cara nova per assumir responsabilitats orgàniques. Sánchez no és partidari que en formin part els ministres, a qui vol completament dedicats a la tasca governamental, amb la qual cosa quedarien fora de les travesses tant Iceta com la titular de Transports,"No ens importen tant els llocs que tindrem a la direcció, sinó tenir una participació qualitativa important", assegura Illa en declaracions a. Serà després del congrés del PSOE quan el PSC se centrarà en el conclave en el qual es formalitzarà que l'exministre assumeix el càrrec dedels socialistes catalans. La cita està prevista pels dies 18 i 19 de desembre. Després d'haver guanyat les eleccions catalanes, la formació té entre cella i cella aconseguir governar la Generalitat.Els dos anys que queden per a les eleccions municipals, autonòmiques i espanyoles són clau en aquest sentit, com també laentre la Moncloa i la Generalitat. Aquest cap de setmana, el PSOE ha de consolidar les bases del proper cicle electoral, que continuarà marcat pel. Al congrés de fa quatre anys, el PSC va emplaçar Sánchez a ser "part activa" de la resolució del litigi . Ara, Illa considera que ja "s'ha assolit" aquesta petició amb els indults i la posada en marxa de la interlocució amb la Generalitat i que és el Govern qui ha de complir la seva part activant. En les dues darreres setmanes, ha emplaçat el president Pere Aragonès a convocar la taula de partits , que només es va reunir una vegada sota la presidència deLa ponència política del congrés del PSOE recull l'aposta per la via dialogada, tot i que no especifica quina és la proposta dels socialistes, una de les insistents demandes que fa l'independentisme. De fet, no fa referència explícita a la, com sí que recollia el document derivat del congrés del 2017. Illa, però, defensa l'esmena presentada pels socialistes catalans a favor del federalisme que demana recuperar les referències a lai la Declaració de Barcelona.No és la primera vegada que el PSC ha de ser proactiu a l'hora de reivindicar la reforma federal. Iceta es va veure abocat a forçar aquesta referència explícita al programa electoral del PSOE de les eleccions del 10 de novembre del 2019 amb una trucada contrarellotge a la presidenta del partit,. Les alarmes van saltar quan es va filtrar un esborrany del programa que feia cas omís a la reforma.El PSC també planteja incloure la necessitat de "reconèixer i emparar la pluralitat lingüística i cultural". En aquests moments, la Generalitat està en litigi amb el govern espanyol perquè lablindi el català, una exigència que fa ERC per negociar els pressupostos de l'Estat. Durant el debat de política general, el líder in pectore del PSC va assegurar que la Declaració de Granada recull la proposta dels socialistes per a Catalunya, però fonts de la direcció socialista expliquen que això no implica que sigui l'oferta que el PSOE faci a la taula amb el Govern.Més deforman part de la delegació del PSC al congrés que se celebra a València, una comitiva que escenifica la importància que té Catalunya en el destí del PSOE, pel qual hi assitiran 1.082 delegats. Per primera vegada, Andalusia ha perdut pes -es va perdre el govern de la Junta iestà ja desactivada- mentre que la federació valenciana veu l'oportunitat per guanyar en influència.és, de fet, el principal president autonòmic que té el PSOE.

