A presó per forçar un home a demanar almoina als carrers de Barcelona

La fiscalia demanaper a unque vai durant més de 12 hores cada dia. L'home, de 71 anys, va. El matrimoni i un tercer acusat que també va explotar la víctima, es quedaven tots els diners que recollia de vianants i el feien dormir en un local abandonat sobre uns cartrons. A més,, segons la qualificació fiscal avançada per El Periódico.El setembre del 2016 T.P., nascut el 1945, vivia a Bucarest. Era viudo, no tenia fills i estava a l'atur i sense cap subsidi econòmic, amb pocs recursos i ajudat pels seus veïns. A més, tenia. El matrimoni format per L.M. i V.I. va voler aprofitar-se de la situació i li van proposar de viatjar amb ells a Barcelona on, suposadament, tindria millor vida i podria guanyar diners.El mes següent van viatjar tots tres en autobús des de Romania fins a Barcelona. Ja a l'autocar, els acusats li van explicar a la víctima quei ell es quedaria la meitat del que recaptés. A més, es van apropiar del seu passaport per tenir-lo controlat. Ja a la capital catalana, tots tres van anar a un local abandonat de la ciutat, on la víctima havia deDes de l'endemà mateix, els acusats van obligar l'home, de dilluns a divendres, a exercir la, sota coacció dels acusats i altres ciutadans no identificats. El portaven a, normalment prop del carrer Gran de Gràcia, a la vora de l'hotel Casa Fuster. El feien asseure a terra amb un cartell de cartó on deia que, li posaven un got de plàstic on recollia diners i el deixaven al costat d'una cadira de rodes on no podia pujar per si mateix sense ajuda. L'home, sense menjar ni aigua, estava des de les 6 o 7 del matí fins a les 10 de la nit demanant almoina, fins que els acusats el recollien i el tornaven allà on dormien tots, sobre una manta o planxes de cartó.Al llarg de la jornada el matrimonii diversos cops al dia la dona recollia tots els diners que havia recaptat i no n'hi tornaven cap quantitat. Per això, l'home depenia del que li donessin els vianants, fins i tot menjar. Quan els reclamava diners, els acusats li preguntaven: "Per què vols diners tu?". Per fer les seves necessitats fisiològiques al carrer tenia una ampolla o bidó.Aquesta situació es va allargar tota la tardor del 2016 i hivern del 2017, cosa que va fer empitjorar el seu estat de salut. Així, unaes va agreujar fins a gairebé gangrenar-li el peu esquerre. Els acusats, per no alertar les autoritats sanitàries, el van enviar a Romania altre cop, on l'11 de maig del 2017 li van haverDurant el mes posterior a l'operació, l'home va viure a casa dels acusats fins que el van obligar a tornar a Barcelona el 14 de juny. La víctima va acceptar perquè els acusats li van dir que amb els diners que guanyés li arreglarien la seva casa.Un cop a Barcelona altre cop, el van tornar a obligar a demanar caritat al carrer, però ara ja no podia anar sense cadira de rodes ni ajuda de tercers. En un moment determinat, l'home acusat havia de marxar de Barcelona i, en connivència amb la seva dona, vaper 400 euros al tercer acusat durant un mes aproximadament. Aquest home va dur la víctima prop del passeig de Gràcia cada dia a les 7 o 8 del matí. El recollia al vespre, es quedava els seus diners i el portava a dormir al mateix lloc que els altres dos acusats.La segona fase de l'explotació va durar fins al 28 d'agost del 2018, més d'un any després. La salut de la víctima va empitjorar greument i va començar a demanar ajuda als vianants, que van avisar la policia i els serveis socials. Finalment, després de ser atès per la policia,el 26 de setembre amb diverses patologies no tractades i agreujades per la situació d'explotació que vivia, com una pseudoartrosi crònica al coll del fèmur esquerre, una fractura crònica de l'húmer esquerre i una luxació crònica a l'húmer dret, a més de diverses ferides provocades per la malaltia vascular. L'agreujament d'aquesta malaltia va obligar ai el 2 d'octubrePer tot això, la fiscalia demanaper a cadascun dels membres del matrimoni que va enganyar la víctima inicialment iper al tercer acusat pels delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació en la mendicitat comès contra persona especialment vulnerable i amb perill per a la integritat de la víctima, i dos delictes de lesions. A més, els demana unapels danys morals i físics causats i les seqüeles que pateix.

