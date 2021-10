Crema una terrassa del passeig del Mar de Blanes fins a quedar totalment calcinada

Extingit, aquesta matinada, un incendi al passeig Pau Casals de Blanes on ha cremat totalment la carpa de la terrassa d'un restaurant (avís 03.46h). No hi ha hagut ferits.

Hem actuat 2 dotacions #bomberscat. pic.twitter.com/e3KxUSsoXF — Bombers (@bomberscat) October 15, 2021

Unadel passeig del Mar de(Selva) ha quedat totalmentdesprés d'originar-se unla matinada d'aquest divendres. Un veí del local ha alertat a la Policia Local sobre les quatre de la matinada de lesi ràpidament s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers per apagar el foc.Mentrestant, la Policia Local intentava evitar que el foc s'estengués a la terrassa del costat amb l'extintor que hi ha en el cotxe patrulla. Malgrat tot, l'incendi no ha provocat cap ferit. Es dona el cas que ara fa tres anys, l’octubre del 2018, aquesta mateixa terrassa ja es va cremar. En aquella ocasió les flames també van afectar el local del costat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor