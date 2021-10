Detinguts per estafar amb programari maliciós i blanquejar diners a través d'una botiga de telefonia

Els Mossos han desmantellat un grup que feiaa través dei blanquejava els diners a través d'una botiga de telefonia de. Hi ha dos detinguts, de 24 i 36 anys, i s'investiguen una tercera persona.Els fets es remunten a mitjans del 2020, quan els Mossos van tenir coneixement de diverses denúncies per estafa a Catalunya i altres zones de l'Estat. Els arrestats enviaven un correu electrònic d'una entitat bancària, o d'empreses com Correus, on notificaven un problema amb una transacció o un enviament pendent. Adjuntaven un enllaç que redirigia a una pàgina on havien d'escriure les dades bancàries. Van aconseguir transferències per més dei van gastar-ne més deen compres fraudulentes.Un cop obtenien les dades, els estafadors podien accedir als seus comptes corrents i operar a través de compres a establiments o de transaccions amb unade Granollers, amb qui estaven amb connivència. A través del TPV produïen càrrecs a l'establiment que no es corresponien amb cap transacció comercial.Els investigadors van corroborar l'existència de diferents pagaments i transferències fraudulentes per més de 150.000 euros. Les compres fraudulentes es van fer en establiments del Vallès i el Maresme.També es va comprovar que els investigats havien adquirit material electrònic i de telefonia, que podrien haver venut o subministrat a la botiga per lucrar-se a través de la seva venda en un portal de compra-venda d'objectes.Un cop la policia va obtenir indicis suficients per acreditar la participació dels investigats, el 22 des setembre es va produir la detenció de dues persones. Una d'elles va quedar en llibertat un cop van declarar en seu policial, amb l'obligació de presentar-se davant del jutjat quan sigui requerit. Posteriorment, l'altre arrestat va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.

