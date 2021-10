Mor l'exalcalde de Vic Jacint Codina als 78 anys

Aquest dijous a la nit ha mort Jacint Codina i Pujols als 78 anys. Va ser una figura destacada en la política municipal i comarcal, ja que va ser alcalde de Vic durant dotze anys i president del Consell Comarcal d'Osona.

Jacint Codina durant la inauguració de la nova unitat d'alzheimer de l'Hospital de la Santa Creu, l'octubre de 2005 Foto: Adrià Costa.

Jacint Codina, entrevistat per Ramon Bellafont durant un pelegrinatge a Lourdes. Foto: Josep M. Montaner

Va endinsar-se el món de la política el 1979 quan va entrar a l'com a militant d'. Fins al 1991 va ocupar una tinença d'alcaldia en els governs de Ramon Montanyà i de Pere Girbau, de CiU. Entre el 1991 i el 1995 també va ser president del Consell Comarcal.El membre d'va ocupar l'alcaldia del 1995 al 2007, durant tres legislatures. Al seu darrere va deixar algunes obres importants, com el soterrament de la via del tren, l'impuls a lai el Departament de Benestar Social, i el creixement de la ciutat a ponent, entre altres projectes.Després de retirar-se el 2007, es va distanciar de lai es va mantenir al marge de la primera línia política. Tot i això el 2015, en les eleccions plebiscitàries del 27-S, va aparèixer en un lloc simbòlic a la llista d'Unió per Barcelona . Ocupava els llocs finals de la candidatura liderada per Ramon Espadaler.Combinava la política amb la seva feina de. També regentava el, la tradicional pastisseria de la plaça Major de Vic. El 2014 es va jubilar i se la va traspassar al grup PaVic.

